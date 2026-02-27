Voto cantado de los senadores sanjuaninos a la reforma laboral: el detalle

Este viernes, el Gobierno nacional tuvo una nueva victoria en el Congreso de la Nación. Sancionó dos leyes claves con el OK de la Cámara de Senadores. Los sanjuaninos Sergio Uñac, Celeste Giménez y Bruno Olivera votaron de manera dividida. Era un voto cantado. El exgobernador y la militante de La Cámpora rechazaron el proyecto de reforma laboral. En tanto, el libertario Bruno Olivera, en sintonía natural con el presidente Javier Milei, respaldó la iniciativa. La modernización laboral es ley en la Argentina.