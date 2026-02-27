El Senado aprueba la reforma laboral y el oficialismo celebra un triunfo histórico

El Gobierno logró que se sancionen todas las reformas impulsadas , incluida la modernización laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil .

El Senado aprobó la reforma laboral y eliminó polémico artículo de licencias médicas: 42 votos a favor y triunfo del Gobierno

El Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, tras la validación de las modificaciones realizadas por Diputados, que eliminaron el conflictivo artículo 44 sobre licencias médicas. La votación terminó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

Luego de cuatro horas de debate, la ley modifica aspectos clave de la relación laboral, incluyendo convenios colectivos, indemnizaciones, vacaciones, jornada laboral y regulación de trabajadores de plataformas. Entre los cambios más destacados se encuentra la prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, la eliminación de la ultraactividad de los convenios vencidos y la creación de un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el IPC más 3% anual.

El proyecto también incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a asistir a empresas con el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de la remuneración bruta de cada trabajador, mientras que las MiPyMEs contribuirán con un 2,5%, aunque se mantendrá el pago en cuotas para facilitar la gestión de las obligaciones.

Otro punto clave aprobado fue la regulación de banco de horas, que permite compensar jornadas más extensas con otras más breves, siempre respetando los descansos mínimos legales y con posibilidad de acuerdo con representación sindical. Además, se crea la figura del repartidor independiente, considerado un contrato de servicio, sin relación laboral directa.

La reforma también regula el derecho a huelga, estableciendo que los servicios esenciales deberán mantener un funcionamiento mínimo del 75%, y los declarados trascendentales al 50%, incluyendo educación en sus tres niveles. Asimismo, se implementa un blanqueo laboral que exime hasta un 70% de deudas por aportes para trabajadores informales y descuentos del 8% en cargas patronales para nuevos registros.