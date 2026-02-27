Orrego celebró el RIGI para Veladero: "San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera"

San Juan consiguió su tercer RIGI aprobado y el gobernador Marcelo Orrego celebró la noticia. Luego de que el comité nacional diera el visto bueno a la propuesta de Veladero por 380 millones de dólares, el mandatario provincial publicó en su cuenta de X lo que consideró un nuevo paso en la consolidación del perfil minero local.

Marcelo Orrego destacó el rol estratégico de la industria durante una recorrida por la planta de Arcor

Marcelo Orrego celebró la modificación de la Ley de Glaciares: "Es un paso importante para el federalismo y el desarrollo"

“San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera. Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas”, escribió Orrego.

La confirmación oficial, como viene ocurriendo en los últimos anuncios, llegó primero desde la Nación. Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que tanto Veladero como el proyecto Diablillos, en Salta, quedaban incorporados al régimen de beneficios impulsado por la gestión de Javier Milei.

Con esta aprobación, San Juan acumula 3.727 millones de dólares comprometidos bajo el RIGI para tres proyectos mineros. El visto bueno a Veladero se suma a los otorgados previamente a Los Azules, por 2.672 millones de dólares, y a Gualcamayo, por 665 millones. Ahora, en la fila de espera, permanecen las solicitudes de El Pachón, con una inversión estimada en 9.500 millones de dólares, y Vicuña, que proyecta 18.000 millones.

En su mensaje, Orrego remarcó el impacto económico esperado: “Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan”.

Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, solicitó su ingreso al régimen en agosto de 2025 con el objetivo de ampliar su capacidad productiva. El plan contempla sumar 1,6 millones de onzas adicionales una vez finalizadas las mejoras en el valle de lixiviación y la puesta en marcha de una nueva fase de explotación.

Actualmente, la mina es la principal generadora de divisas por exportación de oro en la provincia. Con la ampliación, estiman un ingreso adicional de 3.800 millones de dólares en exportaciones y un incremento de 200 millones en regalías para el Estado provincial. Durante las obras, se prevé la contratación de unas 500 personas, con más del 90% de mano de obra sanjuanina, especialmente en las temporadas de primavera y verano.

La operación de Veladero está en manos de Barrick Gold y Shandong Gold, que poseen participación igualitaria. Ambas compañías se comprometieron a ejecutar los 380 millones de dólares en un plazo de tres años, cumpliendo con los montos mínimos exigidos por el RIGI en las primeras etapas.

“Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia”, cerró Orrego en su publicación.