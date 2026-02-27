UDAP se suma al paro docente nacional para el 2 de marzo pese a que el Gobierno continúa con las negociaciones

Este jueves, en el marco de la paritaria, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ratificó el paro con movilización previsto para el 2 de marzo, primer día del calendario escolar, pese a que el Gobierno provincial manifestó su voluntad de continuar con el diálogo.
Según consta en el acta de la Comisión Paritaria Negociadora, firmada este 27 de febrero en el Centro Cívico, la parte sindical informó que “por amplísima mayoría, los correspondientes órganos estatutarios han rechazado la propuesta salarial y dispuesto huelga con movilización para el día dos de marzo de dos mil veintiséis”.
La decisión se formalizó ante las autoridades provinciales encabezadas por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, junto a otros funcionarios del Ejecutivo. En representación gremial participaron dirigentes de UDAP, Unión Docentes Argentinos (UDA) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
En el documento, los gremios dejaron asentado que la medida de fuerza responde, “de mínimas”, al reclamo de actualización salarial conforme a los índices del IPC que, según señalaron, “desde diciembre dos mil veinticinco no se han incorporado a la fecha”.
El planteo se da luego de que el Ejecutivo presentara su última oferta salarial: un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. La propuesta incluye además una cláusula de revisión en junio para analizar la evolución de la inflación.
En cuanto al nomenclador docente, el Gobierno ofreció elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo —este último con fuerte impacto en el salario de bolsillo—, además de ratificar el pago de $128.801,76 por equipamiento docente con los haberes de febrero y aumentar la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.
Pese al rechazo sindical, el Gobierno sanjuanino dejó abierta la instancia de negociación. En el acta se consigna que el Ejecutivo “manifiesta continuar analizando las propuestas para llevar en la próxima sesión paritaria, conforme la legislación vigente”, y convocó a retomar la discusión el 4 de marzo a las 15 horas.