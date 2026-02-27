UDAP se suma al paro docente nacional para el 2 de marzo pese a que el Gobierno continúa con las negociaciones

El principal sindicato de maestros de la provincia confirmó en la reunión paritaria la medida de fuerza con movilización para el primer día de clases.

Este jueves, en el marco de la paritaria, la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) ratificó el paro con movilización previsto para el 2 de marzo, primer día del calendario escolar, pese a que el Gobierno provincial manifestó su voluntad de continuar con el diálogo.

Según consta en el acta de la Comisión Paritaria Negociadora, firmada este 27 de febrero en el Centro Cívico, la parte sindical informó que “por amplísima mayoría, los correspondientes órganos estatutarios han rechazado la propuesta salarial y dispuesto huelga con movilización para el día dos de marzo de dos mil veintiséis”.

La decisión se formalizó ante las autoridades provinciales encabezadas por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, junto a otros funcionarios del Ejecutivo. En representación gremial participaron dirigentes de UDAP, Unión Docentes Argentinos (UDA) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

En el documento, los gremios dejaron asentado que la medida de fuerza responde, “de mínimas”, al reclamo de actualización salarial conforme a los índices del IPC que, según señalaron, “desde diciembre dos mil veinticinco no se han incorporado a la fecha”.

El planteo se da luego de que el Ejecutivo presentara su última oferta salarial: un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. La propuesta incluye además una cláusula de revisión en junio para analizar la evolución de la inflación.