El bloque exoficialista de Chimbas retiró el expediente que modifica el reglamento interno del Concejo

El Chimbas Te Quiero definió quitar el expediente para no dar inválida la sesión del 31 de diciembre con el cuarto intermedio hasta este viernes 27 de febrero. La movida tuvo el respaldo de La Libertad Avanza y Cambia San Juan.

Este viernes, un llamado a DIARIO DE CUYO alertó sobre una nueva desavenencia en el Concejo Deliberante de Chimbas. Un grupo de tres ediles pidieron la nulidad de la sesión del 31 de diciembre que estuvo en "cuarto intermedio" hasta hoy 27 de febrero. El bloque mayoritario -exoficialista, según las palabras de la intendenta Daniela Rodríguez- del Chimbas Te Quiero ingresó un nuevo expediente con modificaciones al reglamento interno del cuerpo para, aparentemente, adecuar el funcionamiento al veto que hizo la jefa comunal al Presupuesto 2026. Buscaron debatir y aprobar nuevamente algo que ya se había sancionado hace dos meses. Sólo que esta vez tenía un cambio sustancial: desarticular las estructuras de los monobloques.

Sin embargo, en medio del planteo de nulidad impulsado por tres concejales opositores, el expediente terminó siendo retirado. Fuentes en off confirmaron a este medio que “terminaron retirando el expediente en virtud de seguir analizando el proyecto presentado” y que se trata de “un proyecto que ya habían aprobado todos unánimemente en diciembre”. La decisión, deslizaron, apuntó a evitar que la continuidad de la sesión iniciada el 31 de diciembre quedara definitivamente herida por cuestionamientos formales.

Este juves, los concejales Luciano Cano (Por Vos), Eduardo Núñez (Cambia San Juan) y María “Maruca” Arredondo (oficialismo) exigieron la “nulidad absoluta, manifiesta e insanable” de la sesión iniciada el 31 de diciembre de 2025 al sostener que el Concejo sesionó fuera del período legal habilitado. El escrito fue dirigido al presidente del cuerpo, Ariel Rivero, y fundamenta que el período ordinario 2025 había sido prorrogado sólo hasta el 30 de diciembre inclusive, conforme a la Carta Orgánica Municipal.

Según los ediles, el 31 de diciembre el órgano deliberativo ya se encontraba fuera del plazo ordinario y no existía acto administrativo válido que habilitara una nueva prórroga. En consecuencia, afirman que el cuerpo “carecía y carece de competencia temporal”, lo que —desde el punto de vista jurídico— configura un vicio grave que arrastra a la nulidad absoluta de todo lo actuado.

Fuentes legislativas fueron tajantes: “Pedido por nula la sesión, la del 31 de diciembre”, remarcaron, y aseguraron que se trató de una convocatoria realizada “fuera del plazo ordinario”. Recordaron que el período común va “del 1 de abril al 30 de noviembre, a excepción de la prórroga por el Presupuesto”, y que en este caso no había habilitación para sesionar bajo modalidad ordinaria.