Motociclista atropellado y abandonado en Chimbas: conductor seguirá libre pese al pedido de prisión de la querella

Seguirá libre el conductor de la camioneta, imputado por la muerte del motociclista atropellado y abandonado el 25 de diciembre de 2025 en Chimbas .

Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.

En una audiencia clave realizada en Tribunales, la Justicia resolvió que Marcelo Cristino Jaimes, el conductor de la camioneta que atropelló y abandonó al motociclista Luis Fernando Agüero en Chimbas, continuara en libertad condicional, pese al pedido de revocación de la libertad y la solicitud de prisión preventiva formulado por la querella en instancia de impugnación.

El contrapunto en la tragedia de Chimbas La causa se agravó luego del fallecimiento de Luis Fernando Agüero, de 30 años, quien murió el 29 de diciembre de 2025 tras agonizar cuatro días en el Hospital Rawson. El siniestro vial había ocurrido en la mañana del 25 de diciembre, cerca de las 7.15 horas, en la intersección de calles Oro y San Juan, en el departamento Chimbas.

La querella, encabezada por el abogado Leonardo Fabricio Fachinetti, fue más allá cuando se realizó la audiencia de recalificación de la causa: pidió que la imputación sea por homicidio con dolo eventual, una calificación más severa, y además solicitó la prisión preventiva en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación. El argumento central estuvo puesto en la conducta posterior al hecho: Jaimes dejó a la víctima abandonada y recién se presentó ante la Justicia al día siguiente, el 26 de diciembre.

El 29 de diciembre, cuando fue la primera imputación de Jaimes, el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi formalizó la causa y ordenó que el conductor de la camioneta recupere y mantenga la libertad, mientras sigue la investigación. La instrucción del caso se fijó por ocho meses, en tanto, Jaimes no podrá salir del país sin autorización judicial, tiene la obligación de presentarse en uan comisaría de forma semanal y no se puede poner en contacto con testigos del hecho o familiares de la víctima.

Luis Fernando Agüero 260226 Luis Fernando Agüero, la víctima. Fernández Caussi mantuvo esta postura durante la audiencia donde se hizo la recalificación del hecho. A pesar de que la Fiscalía solicitó modificar la imputación de lesiones culposas agravadas a homicidio culposo agravado por la fuga, figura que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión, a la familia de Agüero no le gustó que el hombre siga en libertad. Por eso, Fachinetti impugnó la medida cautelar de la libertad condicional y la misma se resolvió esta semana.