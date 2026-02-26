Gendarmería nacional secuestró 2,5 kilos de hojas de coca en un colectivo que iba a pasar por San Juan

Gendarmería nacional incautó la mercadería que era transportada en un ómnibus que viajaba desde Salta hacia Mendoza y debía atravesar territorio sanjuanino.

En el marco de controles vehiculares sobre rutas nacionales, personal de Gendarmería Nacional secuestró 2,5 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportadas en un colectivo de larga distancia que debía pasar por la provincia de San Juan.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección “Aimogasta” sobre la Ruta Nacional N° 38, en el paraje Talamuyuna (La Rioja). Allí, los uniformados detuvieron la marcha de un ómnibus procedente de Salta con destino final Mendoza, el cual debía atravesar territorio sanjuanino.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron en el sector de la cabina bolsas de consorcio que contenían 10 paquetes con un peso total de 2,5 kilos de hojas de coca.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal de La Rioja, que dispuso la incautación de la mercadería y la realización de las actuaciones de rigor.