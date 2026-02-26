Hallaron muerto a Marcelo Boschi, el empresario que había desaparecido en Santa Fe mientras navegaba

Al cabo de dos días de intensa búsqueda, personal de la Policía de Santa Fe encontró este jueves el cuerpo del empresario Marcelo Boschi (55), quien había desaparecido el último martes cuando había salido a navegar desde la ciudad de Reconquista , al norte de la provincia.

Según pudo confirmar Infobae por fuentes del caso, el hombre apareció ahogado en las aguas del río Paraná , y se investiga un presunto suicidio: tanto el médico policial como el equipo técnico que trabajó en la escena del hallazgo registrado en aguas del riacho San Jerónimo, a la altura del lugar conocido como El Timbó Quemado, determinaron que no hubo intervención en la muerte del hombre.

“Eso lo tenemos asegurado”, afirmaron fuentes judiciales ante la consulta de este medio.

De acuerdo a la información consignada por el portal Reconquista Hoy, el cadáver de Boschi apareció atado a una soga y una bolsa donde se sospecha que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena.

Tras el lamentable hallazgo, el fiscal Nicolás Maglier, de la Unidad Regional IV del Ministerio Público de la Acusación provincial, impartió una serie de medidas para tratar de esclarecer el caso, que por estas horas continúa en plena investigación para determinar si efectivamente Boschi se quitó la vida, o bien se trata de un crimen encubierto.

image Marcelo Boschi (55) salió a navegar cerca de las 5 de la madrugada de este martes y nunca regresó. Lo encontraron ahogado en aguas del río Paraná, a la altura de Reconquista.

Al no encontrar indicios que se puedan asociar a un homicidio, el fiscal Maglier dispuso, en primera instancia, la entrega del cuerpo de Boschi a la familia.

Este martes por la mañana, el empresario maderero dueño de “De Buena Madera”, exintegrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue reportado como una persona desaparecida luego de que encontraran su lancha vacía en el área del riacho Correntoso.

Según reconstruyeron las autoridades, Boschi salió solo desde la Guardería Amarras hacia la localidad de Goya alrededor de las 5. Llevaba puesto un chaleco salvavidas y vestía un pantalón de jean y una remera, cuyas características no trascendieron.

Santa Fe, consternado

Un video que publicó Reconquista Hoy da cuenta de que eran la 5:55 cuando Marcelo pasó a bordo de su lancha aguas arriba del Puerto Reconquista, pasando a baja velocidad frente a la casilla “La Loli”.

El hecho generó preocupación, ya que luego de varias horas su embarcación, un casco Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha de 115 hp y el nombre “De buena Madera”, se encontró a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. Para ese entonces, la lancha estaba sin ningún ocupante y los familiares del hombre indicaron que había dejado de contestar llamadas y mensajes.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, los familiares, allegados y autoridades coordinaron desde entonces acciones para dar respuesta urgente. Asimismo, dieron a conocer que Boschi es padre de tres hijos adolescentes, cuyas edades no superan los 15 años.

Algunos pescadores del lugar declararon que llegaron a intercambiar algunas palabras con el empresario antes del incidente. No obstante, señalaron que, minutos después, solo divisaron la lancha a la deriva y que no había indicios de su destino.