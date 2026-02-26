26 de febrero de 2026 - 12:34

Operativo en Sarmiento: rescataron 14 aves autóctonas y hallaron un invernadero con 26 plantas de marihuana

Un operativo rural terminó con aves autóctonas rescatadas, un invernadero de marihuana desmantelado y dos personas detenidas en Sarmiento.

policia rural operativo2026

La Unidad Rural 4 de San Carlos llevó adelante un procedimiento que incluyó la ejecución de dos medidas judiciales otorgadas por el Juzgado de Paz de Sarmiento, con resultados positivos en materia ambiental y contravencional.

Como resultado, los efectivos lograron recuperar 14 aves autóctonas de la provincia, correspondientes a las especies venteveo, boquense, diuca, cardenal copete rojo, tordo negro y chamichina. Además, se procedió al secuestro de 30 jaulas de distintos tamaños, utilizadas para la tenencia ilegal de los ejemplares.

Aves recuperadas.

Aves recuperadas.

Descubren un invernadero con cannabis

Durante la inspección en el inmueble, el personal policial detectó un invernadero casero con 26 plantas de cannabis, algunas de ellas de hasta 3,20 metros de altura. En el lugar también se encontraron elementos destinados al secado y estiramiento del producto.

En el marco del procedimiento fueron detenidos Vazquez, de 23 años, y una mujer de apellido Illanes, de 40 años, quienes quedaron vinculados a un expediente contravencional por infracción a la Ley 941-R y la Ley 606-L.

Animales sueltos.

Animales sueltos.

Controles de rutas nacionales en San Juan

De manera paralela, efectivos de las Unidades Rurales 1, 3 y 4 realizaron operativos sobre Ruta Nacional 40 Norte, Ruta 20 y Ruta 141, donde se labraron actas de infracción por animales sueltos, aplicando el artículo 70 de la Ley 941-R.

Los equinos secuestrados fueron restituidos a sus propietarios tras la intervención correspondiente.

El operativo se enmarca en los controles permanentes que realiza la Policía Rural para combatir el maltrato animal, la tenencia ilegal de fauna y las infracciones vinculadas a estupefacientes en zonas alejadas del Gran San Juan.

