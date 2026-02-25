El hecho ocurrió el 13 de diciembre en Lote Hogar 27, Pocito. El acusado recibió 2 años y 6 meses de cárcel en juicio abreviado.

Condenado en Pocito: irrumpió en una vivienda, atacó a una menor y se transfirió dinero a la cuenta de su madre

En un caso que generó conmoción por la modalidad delictiva, Carlos Alexander Gallardo fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión efectiva tras admitir su responsabilidad en un robo ocurrido en el Lote Hogar 27 del departamento Pocito. La sentencia se dictó este miércoles, en el marco de un juicio abreviado tramitado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

El hecho se produjo el 13 de diciembre de 2025, alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el ahora condenado violentó la puerta de ingreso de una vivienda y entró por la fuerza. Una vez dentro, tomó del cuello a una adolescente de 15 años, hija de la denunciante, y le exigió que desbloqueara su teléfono celular personal.

De acuerdo con la investigación fiscal, el agresor se apoderó del teléfono marca ZTE +54, color negro, y desde allí realizó dos transferencias electrónicas, totalizando $220.000. El dinero fue enviado a una cuenta cuya titular es la madre del imputado.

Tras reunir pruebas y concretar medidas judiciales, personal interviniente procedió a la detención de Gallardo y al secuestro del teléfono celular receptor del dinero transferido.