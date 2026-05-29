Buscan a Agostina Vega en un descampado donde habría ingresado el imputado "y descartó algo"

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a Córdoba desde el sábado pasado por la noche. La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la esperaba Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que luego quedó detenido y es señalado como el principal sospechoso en la causa.

Búsqueda de Agostina Vega: rastrillan un descampado donde fue visto el único detenido por la desaparición

Raúl Garzón, fiscal que investiga la desaparición de Agostina, admitió tras los nuevos allanamientos que la buscan “con y sin vida” en Córdoba. “La buscamos con vida y sin vida. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones”, indicó en declaraciones a la prensa.

En paralelo, nueva evidencia de la investigación reveló que Barrelier estuvo en una zona de terreno descampado pocas horas después de la desaparición de la joven, por lo que se realizan rastrillajes en la zona.

Nueva información de la investigación reveló que Barrelier estuvo en una zona de descampado de Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, pocas horas después de la desaparición de Agostina, reportó el medio local La Voz del Interior.

El mismo diario local reportó que una cámara de seguridad del lugar detectó al principal sospechoso en un auto Ford Ka negro en el terreno cercano a un caserío. El vehículo sería propiedad de una mujer conocida, a la cual se lo pidió prestado. En paralelo, se pudo rastrear que el celular del único detenido en la investigación estuvo en esa misma zona en el mismo momento que se lo ve en las imágenes.

En las grabaciones de las primeras horas del lunes, Barrelier aparece ingresando a la zona en el vehículo. Unos minutos después, se ve que se retira de las inmediaciones. Esto fue lo que activó un fuerte despliegue policial, de la caballería, perros entrenados en rastreo, drones, Bomberos y buzos.

El terreno tiene unas 240 hectáreas, sectores con lagunas e irregularidades topográficas. En paralelo, continúan los allanamientos en diferentes domicilios que evalúan la segunda hipótesis de la investigación, que es que Agostina continúa con vida.

Qué dijo el ministro de Seguridad de Córdoba sobre el operativo

Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, se refirió al lugar donde se realizan los rastrillajes, y remarcó: “Si estamos aquí es porque el fiscal tiene la presunción seria y concreta de que, posterior a la desaparición de Agostina, esta persona estuvo en este sector”.

“Es muy difícil pensar que después de seis días podemos buscar. Estamos buscando con ambos perros. Nosotros tenemos la división Canes, perros que buscan con vida y perros que buscan rastros humanos sin vida”.

Durante la noche del viernes, el ministro volvió a brindar una conferencia. “Estamos buscándola en 240 hectáreas. El fiscal tiene indicios de que puede haber elementos relacionados a la causa en este lugar. Vamos a seguir trabajando hasta que la encontremos”, expresó en diálogo con los medios, entre los que se encontraba LN+.

Quinteros señaló que el fiscal Garzón estableció un “triángulo” en el territorio que consideró “podría haber sido un lugar donde ingresó el imputado y descartó algo relacionado a la causa”.

Esto incluye elementos que “podrían estar en el predio” que tiene “lagunas y pozos de 14 o 10 metros de profundidad”. “Lo que puedo garantizar a la familia, sociedad y todos los que están preocupados es que no vamos a parar hasta encontrarla”, sumó. Negó, además, que hayan encontrado ya elementos relacionados con Agostina en el predio.