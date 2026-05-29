Búsqueda de Agostina Vega: rastrillan un descampado donde fue visto el único detenido por la desaparición

Las autoridades judiciales y policiales de Córdoba siguen adelante con el operativo en el barrio Ampliación Ferreyra en busca de Agostina Vega.

Caso Agostina Vega en Córdoba: qué se sabe de la adolescente tras más de 100 horas de búsqueda

La investigación se orientó hacia esa zona del sur de la capital provincial a raíz de una pista que ubicaría al detenido Claudio Barrelier en ese sector antes de su arresto y después de que se lo vio ingresar a su casa con Agostina.

Ese dato llevó a que el fiscal Raúl Garzón ordenara rastrillar un área de 200 hectáreas.

Así lo informó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. “Estamos rastrillando el sector porque el fiscal evalúa que hay elementos que indican a este señor Barrelier en este lugar anterior a la detención y posterior a que se lo ve ingresando a la casa con Agostina, que está comprobado que es Agostina”, señaló.

El ministro remarcó que el despliegue de fuerzas incluye 150 personas, drones y personal especializado. “Hemos venido para no descartar absolutamente nada”, dijo.

Además, Quinteros aclaró que, aunque existen críticas de la familia hacia su gestión, mantiene contacto directo con sus representantes y permanece a disposición para colaborar en lo necesario. “Los he escuchado, tengo un contacto directo con el abogado de la familia, con el papá de Agostina. Pero tampoco puedo hacer público todas las cosas que hago”, afirmó el funcionario.

image Foto: Mario Sar.

Las fuerzas policiales continúan adelante con los rastrillajes en busca de Agostina Vega. Las tareas se concentran en un descampado ubicado en Barrio Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. El procedimiento abarca un área de 200 hectáreas aproximadamente.

Del operativo participan tanto caballos como perros, estos últimos entrenados para detectar personas con vida y también restos humanos.

“Están buscando a Agostina en el estado en que se encuentre. Se están usando todos los recursos”, dijo a la prensa Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina. “Creemos que se están siguiendo los pasos correctos en la investigación, conozco al fiscal Garzón y cómo trabaja”, completó la letrada.