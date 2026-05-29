Sigue la búsqueda de Agostina Vega en Córdoba: "Son horas decisivas"

Mientras la angustia, la incertidumbre y el dolor se extienden entre familiares, vecinos, allegados y amigos de Agostina Madeleine Vega (14), de quien nada se sabe desde hace seis días , la Justicia y la Policía trabajan con un solo objetivo: que la chica aparezca viva y cuanto antes. Sin embargo, la adolescente no ha aparecido ni hay rastros concretos.

El fiscal Raúl Garzón, quien se encuentra a cargo de la investigación por ahora sin éxito por la desaparición de Agostina (14), dijo que el epicentro de la investigación sigue siendo Córdoba y que se está trabajando con todos los recursos disponibles de la Justicia y de la Policía para encontrar a la joven.

Este viernes, bien temprano, la mamá de Agostina, Melisa, y su abogado, Carlos Nayi, estuvieron en el piso de La Voz En Vivo y ratificaron todos sus dichos en los medios y también en la Justicia.

"Barrelier manipuló a mi hija para que se tomara un remise, mi hija no se va sola nunca a ningún lado, no se maneja de esa manera, no tiene billetera virtual, nada", dijo al streaming de La Voz la mujer.

"Barrelier tiene una imputación muy grave", remarcó a su vez Nayi.

"No tengo idea de por qué Barrelier manipuló a mi hija. Nosotros tuvimos una relación corta, breve, pero luego se terminó y quedamos como amigos. Él era amigo de mi familia, cercano a mi hija", dijo Melisa.

Nayi aseguró que todos los recursos de la Policía y la Justicia están trabajando en el caso. "Estuve comunicado con el ministro y el fiscal hasta las primeras horas de esta mañana (por este viernes) y siguen los procedimientos", dijo.

"Estábamos juntas en la cama y ella se va de repente. Le pregunto dónde se va y me dijo que al negocio del abuelo y desde ahí no la vemos más", agregó Melisa.

La mujer reconoció que Barrelier tiene vínculos con la política y la barra de Instituto. También aseguró que conocía el antecedente del detenido sobre su detención por privación ilegítima de la libertad en una causa donde la víctima había sido una mujer. "Él nos dijo que había sido una cama política", dijo.

Un estado de Whatsapp y el pedido de la madre

"Hubo un estado de Whatsapp en el cual ella había puesto algo como 'alto plan de escape' pero yo no lo había visto, no le di importancia porque ponía cosas cada 10 minutos", consignó Melisa.

También Melisa dijo que su hija no iba a la escuela desde hacía tres semanas. "Había tenido un problema con una grupo de chicas y sobre todo se había metido una mayor, por eso yo decidí sacarla porque era peligroso".

En este punto, Melisa también habló de la relación de Agostina con su padre biológico. "Desde hacía más de un año la única relación que había es que él pasaba la cuota alimentaria como corresponde pero solo eso, no estaba en la vida de mi hija. Todo por decisión de él".

Dónde está centrada la búsqueda de Agostina

"El epicentro de la búsqueda es en Córdoba capital, son horas decisivas", señaló el abogado Carlos Nayi. "Está casi descartada la posibilidad de un caso de trata", dijo. Reconoció que hubo allanamientos en otras ciudades, como La Calera, pero reiteró que el radio de búsqueda sigue acotado en la Capital.

"Pido que me devuelvan a mi hija, le pido a Barrelier que hable, le pido a su familia a sus conocidos que si saben algo lo digan, quiero que mi hija vuelva. Nosotros no le hacemos mal a nadie, somos buena gente", dijo.

"Yo presiento que mi hija está bien, que sea fuerte. Yo se que está sufriendo un montón. Le pido que sea fuerte, como siempre hemos sido las dos, siempre las dos. La vamos a encontrar, sana y salva", aseguró Melisa.