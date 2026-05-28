    • 28 de mayo de 2026 - 11:24

    "Iba tranquila", el relato del remisero que trasladó a Agostina Vega

    Ariel, el chofer que trasladó a la adolescente de 14 años hasta barrio Cofico, brindó detalles de la noche de su desaparición y confirmó que un hombre la esperaba y pagó el viaje.

    Agostina Vega.

    Agostina Vega.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cinco días después de la desaparición de Agostina Vega, el remisero que la trasladó la noche del sábado brindó un testimonio de alto valor para la investigación.

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    Ariel, remisero del barrio General Mosconi, relató a Cadena 3 con detalle cómo la adolescente de 14 años subió a su auto y fue llevada hasta la esquina de Campillo y Fragueiro, en barrio Cofico, donde la esperaba un hombre que luego fue identificado como Claudio Gabriel Barrelier.

    “Me dijo que era el novio de su mamá”

    Según el remisero, Agostina cruzó la calle desde su casa y le pidió el viaje. Durante el trayecto, mantuvieron una conversación en la que la joven se mostró tranquila y comunicativa.

    “Le pregunté qué iba a hacer y me dijo: ‘me voy a juntar con el novio de mi mamá porque estamos por hacer una sorpresa’. Yo lo primero que interpreté era una fiesta sorpresa, un cumpleaños”, relató Ariel.

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    El remisero aseguró que la adolescente no mostró ningún signo de miedo o duda. “Ella estaba muy confiada, es como que ella estaba en presencia de una persona muy conocida. Fue conversando lo más bien en el auto, sin ningún inconveniente”.

    Al llegar al destino, un hombre de aproximadamente 1,80 metros, delgado, con campera negra y capucha, se acercó al vehículo. “Se acercó, me pagó el viaje y me dijo ‘yo me hago cargo’. La nena se bajó y se fueron juntos. No hubo forcejeo, nada”, detalló.

    El momento en que se enteró de la desaparición

    Ariel contó que tomó conciencia de la gravedad del caso al día siguiente, durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River. “Vi la foto de la nena que decían que la estaban buscando. Hacía 15 horas que estaba desaparecida. Entonces saqué cuenta y era el horario que yo la había llevado”.

    Inmediatamente se comuniqué con la madre de Agostina a través de Facebook y luego por teléfono. “Le dije: ‘flaca, ¿es tu nena la que está desaparecida?’. Le conté que yo la había llevado y que un hombre la estaba esperando y le pagó el remis”.

    Según el remisero, con la descripción física que le dio (estatura, contextura y rostro), la madre identificó rápidamente a la persona.

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