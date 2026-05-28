Motochorro robó un celular frente a un kiosco, chocó en la fuga con un Pedidos Ya y terminó preso

Un motochorro y delincuente reincidente fue condenado a ocho meses de prisión efectiva luego de protagonizar un violento robo arrebato en inmediaciones del Barrio Rivadavia Norte, en Rivadavia y ser detenido tras una persecución policial que terminó con un choque.

Quién es Luciano Nieva, el hombre del video viral que atacó a su exnovia en un auto

Se trata de Sebastián Andrés Giménez , imputado en el legajo fiscal por el delito de robo simple. La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y de la ayudante fiscal Milagros Verón . Mediante un juicio abreviado acordado con la defensa, resolvieron condenarlo a cumplir una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, declarando además su reincidencia y manteniendo la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 25 de mayo de 2026 alrededor de las 21:30 horas en el Kiosco 25, ubicado sobre callejón Ullum al 732, casi esquina Boulevard Perón , en el ingreso al barrio mencionado.

Según la investigación, la damnificada salió del comercio para fumar y aprovechar un descanso mientras observaba su celular junto a otros clientes que se encontraban afuera del local . En ese momento apareció una moto con dos ocupantes desde el norte por callejón Ullum.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 10.46.41 El cómplice de Giménez pudo huir.

De acuerdo a las actuaciones judiciales, Giménez descendió rápidamente del rodado, se acercó por detrás de la víctima y le arrebató el teléfono celular. Luego escapó corriendo hasta donde lo esperaba su cómplice con la moto en marcha para emprender la fuga.

A pesar de que varios ocasionales transeúntes intentaron perseguirlos, los sospechosos lograron escapar inicialmente por Boulevard Perón hacia el interior del Barrio Rivadavia Norte. Sin embargo, tanto la víctima como algunos testigos continuaron siguiéndolos hasta las inmediaciones de la comisaría, ubicada a pocos metros del lugar del robo.

Efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas fueron alertados de la situación y comenzaron una persecución por calle Laprida hacia el este. Al intentar cruzar calle Juan José Paso, los delincuentes chocaron contra una motocicleta conducida por un repartidor de la aplicación Pedidos Ya.

WhatsApp Image 2026-05-28 at 10.47.26 Los motochorros chocaron contra una moto de Pedidos Ya.

Producto del impacto, los ocupantes de la moto cayeron al pavimento. Uno de ellos logró escapar llevándose el celular sustraído, mientras que Giménez, señalado como el autor material del arrebato, fue reducido y detenido en el lugar.

Las pruebas incorporadas a la causa resultaron clave para esclarecer el hecho. Las cámaras de seguridad del kiosco registraron claramente el momento en que Giménez descendió de la moto y cometió el robo, pudiéndose identificar también la vestimenta que llevaba puesta. A su vez, las cámaras del CISEM captaron parte de la secuencia de la fuga.