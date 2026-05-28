Entró al Parque Industrial, robó materiales y terminó acorralado en un descampado

Un hombre acusado de robar barras de hierro del interior del Parque Industrial evitó llegar a juicio tras acordar una suspensión de juicio a prueba por el término de un año en una causa tramitada bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

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El legajo fiscal, caratulado contra Santiago Ariel Páez por el delito de hurto agravado por escalamiento, estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi y del ayudante fiscal Germán Cuk. Como resultado del acuerdo judicial, el imputado deberá cumplir 30 horas de trabajo no remunerado en un plazo de tres meses, además de efectuar una reparación simbólica.

De acuerdo a la investigación, el hecho ocurrió el pasado 22 de mayo de 2026 alrededor de las 2:50 de la madrugada, cuando efectivos de División Comando Radioeléctrico Norte realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de calles Bonduel y Reconquista .

En esas circunstancias, el cabo Gonzalo Rodríguez observó a un hombre descolgarse desde una pared del Parque Industrial llevando consigo barras de hierro. Ante esa situación, los uniformados intentaron entrevistarlo, pero el sospechoso escapó corriendo hacia un descampado ubicado al este del predio.

Tras una breve persecución, el hombre fue aprehendido junto a los elementos que trasladaba. Posteriormente, los policías regresaron al ingreso del Parque Industrial, donde fueron atendidos por el sereno del lugar, quien reconoció las barras como materiales utilizados en una obra en construcción dentro del predio.

Según se informó, se trataba de dos barras de hierro de 10 pulgadas y 12 metros de largo, que estaban dobladas y atadas. Los materiales pertenecerían a una empresa metalúrgica denominada Royon y tendrían un valor aproximado de 18 mil pesos.

Las actuaciones también dejaron constancia de que no se encontraron cámaras de seguridad en el interior ni en las inmediaciones del Parque Industrial que pudieran haber registrado la secuencia del hecho.

Luego de que el ayudante fiscal se hiciera presente en el lugar y mantuviera comunicación con la fiscal de turno de UFI Flagrancia, Virginia Branca, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.