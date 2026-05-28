Robo y abuso sexual en Concepción: Fiscalía evalúa pedir severas penas para los acusados

La causa por el violento robo y abuso ocurrido en Concepción continúa avanzando y desde Fiscalía ya anticipan que las penas para los acusados podrían ser de una magnitud excepcional debido a la gravedad de los delitos investigados. Así lo confirmó el fiscal de Delitos contra la Propiedad, Cristian Catalano, durante una entrevista concedida a Radio Sarmiento, donde brindó detalles sobre el estado actual de la investigación y las medidas judiciales adoptadas hasta el momento.

Motochorro robó un celular frente a un kiosco, chocó en la fuga con un Pedidos Ya y terminó preso

Actualmente hay cuatro personas detenidas: dos mayores y dos menores de edad. Según explicó el funcionario judicial, los dos adultos aparecen en la investigación como los presuntos autores de los abusos sexuales denunciados por las víctimas. “Tenemos acreditado en esta primera instancia que los dos mayores habrían participado directamente de los abusos”, sostuvo Catalano.

El fiscal señaló además que la Justicia ya dictó seis meses de prisión preventiva para los imputados mayores, mientras la Fiscalía solicitó un plazo de 12 meses para profundizar la investigación. Entre las medidas pendientes figuran pericias sobre teléfonos celulares, estudios personales y una rueda de reconocimiento para uno de los detenidos.

De acuerdo con la teoría del caso, uno de los menores habría tenido participación activa durante el ataque, ejerciendo violencia y presión sobre las víctimas mientras ocurrían los hechos. También se investiga el rol de una cuarta persona que habría permanecido fuera de la vivienda actuando como apoyo logístico.

Catalano explicó que los delitos imputados incluyen robo agravado, abuso sexual con acceso carnal, actuación en banda y participación de menores, entre otros agravantes. Por ese motivo, la expectativa de pena podría elevarse considerablemente.

“La escala penal podría superar ampliamente los 20 años”, indicó el fiscal, quien además reconoció que, de acuerdo con los agravantes que se analizan, las condenas podrían alcanzar cifras mucho más altas.

En relación con el avance del expediente, el funcionario judicial aclaró que la prioridad sigue siendo preservar a las víctimas y evitar nuevas situaciones traumáticas. En ese sentido, descartó por el momento una nueva Cámara Gesell para la menor, al considerar que su declaración inicial fue “muy contundente”. La investigación se desarrolla con intervención de distintas unidades fiscales y equipos interdisciplinarios que brindan asistencia psicológica y acompañamiento a las damnificadas.

Finalmente, Catalano indicó que no se descarta un eventual juicio abreviado, aunque aclaró que cualquier definición dependerá del avance de la causa y de la postura que adopten las víctimas durante el proceso judicial.