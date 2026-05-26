Salió del penal en enero, robó en una empresa y nuevamente fue condenado

El delincuente había salido de prisión en enero y volvió a quedar tras las rejas tras un operativo de la Unidad de Apoyo Investigativo.

Un violento robo cometido en una empresa de alquiler de grúas sobre el lateral este de Ruta Nacional 40 terminó con un rápido avance judicial: un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido, condenado y enviado nuevamente al Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5, que logró identificar al presunto autor luego de varias semanas de tareas investigativas.

El hecho había ocurrido tiempo atrás cuando un sujeto encapuchado y armado irrumpió en la empresa y redujo al empleado de seguridad. Bajo amenazas, el delincuente se apoderó de dos teléfonos celulares, una campera inflable y un casco antes de darse a la fuga.

Los investigadores determinaron que el sospechoso era un hombre de apellido Bustos, oriundo de Rawson, quien además contaba con antecedentes penales por hechos similares. Según trascendió, había recuperado la libertad en enero de este año tras cumplir una condena por delitos contra la propiedad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del acusado. Durante el operativo, los efectivos recuperaron la campera robada y secuestraron las prendas utilizadas durante el asalto. También encontraron una hidrolavadora industrial cuya procedencia no pudo ser justificada.