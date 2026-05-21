Robo y abuso sexual en Concepción: revelaron que la madre de la menor también fue ultrajada por la banda

La investigación por el brutal robo y abuso sexual ocurrido en Concepción sumó este jueves una revelación estremecedora: la madre de la menor atacada también habría sido víctima de abuso sexual por parte de la banda de delincuentes que irrumpió en la vivienda familiar durante la madrugada del sábado.

Estuvo vinculado a robos millonarios, ahora cayó por golpear y disparar contra un vecino por un engaño amoroso

Robo y abuso sexual en Concepción: dos imputados por el aberrante ataque, uno liberado y un menor prófugo

La confirmación surgió durante la audiencia de formalización contra los dos imputados mayores de edad, identificados como Agustín Emanuel Vila y un sujeto de apellido Narváez Córdova , mientras que otro menor quedó detenido y un cuarto sospechoso continúa prófugo.

Según explicaron los fiscales coordinadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, la ampliación de la denuncia y la declaración en Cámara Gesell de la menor fueron fundamentales para determinar que ambas mujeres fueron sometidas a agresiones sexuales durante el violento ataque.

“La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, expresó Salica al describir el hecho, remarcando además que las víctimas sufrieron golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo. “La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, expresó Salica al describir el hecho, remarcando además que las víctimas sufrieron golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el hecho ocurrió en una vivienda de Capital, donde dormían una mujer mayor de edad, su hija de 13 años y un niño de 8 años. Los delincuentes ingresaron por la fuerza y mantuvieron a las víctimas bajo amenazas y extrema violencia durante más de una hora.

Además de los abusos sexuales, la banda robó distintos efectos personales y pertenencias de la familia.

Por el caso, los fiscales imputaron a los acusados por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, uso de arma, escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado.

La Fiscalía sostuvo que la expectativa de pena supera ampliamente los ocho años de prisión y podría incluso sobrepasar los 20 años debido al concurso real de delitos.

Tres detenidos y un menor prófugo

Tras la audiencia, el juez Pablo León hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó seis meses de prisión preventiva para Vila y Narváez Córdova, además de fijar un plazo de 12 meses para la Investigación Penal Preparatoria.

Los investigadores indicaron que ambos habrían actuado junto a otros dos menores de edad. Uno de ellos quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras que el otro, identificado por las iniciales TA, permanece prófugo y es intensamente buscado.

Según la hipótesis fiscal, este adolescente habría actuado como “campana” en el exterior de la vivienda durante el asalto.

El antecedente de Vila

Uno de los imputados, Agustín Emanuel Vila, ya había sido investigado anteriormente por un hecho de características similares. En aquella oportunidad solamente fue condenado por robo y quedó en libertad condicional debido a que la víctima no pudo realizarse las pericias psicológicas necesarias para acreditar el abuso, aunque continúa vinculado a esa causa en la UFI CAVIG.

Actualmente, Vila cuenta con una condena de tres años de prisión en suspenso, motivo por el cual se encontraba en libertad al momento