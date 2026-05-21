Robo y persecución en Villa Hipódromo: detuvieron a un sujeto que había robado una moto

El sospechoso intentó escapar a pie luego de abandonar el vehículo sustraído. La Policía logró interceptarlo y secuestró la motocicleta robada junto a un casco.

Personal del Comando Radioeléctrico Sur detuvo a un hombre de 31 años acusado de robar una motocicleta en el barrio Municipal, en un operativo que culminó con una persecución y la recuperación del rodado en Villa Hipódromo, Rawson.

De acuerdo al parte emitido por la Subcomisaría Villa Hipódromo, el hecho tuvo lugar en calle Esteban Echeverría al 1079, donde una mujer de 30 años denunció la sustracción de su motocicleta Motomel 150cc de color negro con vivos verdes.

Tras el alerta emitido por el operador de Halcón, efectivos policiales desplegaron un rastrillaje en la zona. Minutos después, personal de la Departamental N° 3 informó que había localizado tanto al sospechoso como al vehículo en inmediaciones de Guayaquil y Zapata.

Al advertir la presencia policial, el hombre abandonó la moto y escapó a pie por calle Zapata. Sin embargo, fue perseguido e interceptado por los uniformados en calle Nazca, antes de llegar a Necochea.

El detenido fue identificado como Oviedo, domiciliado en Villa Hipódromo. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta Motomel 150 cc negra con vivos azules y un casco marca Hawk.