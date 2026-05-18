Cayó un cuarto sospechoso por el brutal robo y abuso a una menor en Concepción

La investigación por el violento robo y abuso sexual contra una menor ocurrido el pasado sábado en una vivienda de Concepción sumó este lunes un nuevo detenido. Se trata de un joven de apellido Narváez, de 18 años, quien quedó bajo sospecha de haber participado en el ataque.

Robo y abuso sexual a una menor en Concepción: los acusados seguirán detenidos mientras avanza una prueba clave

El acusado de abusar de una menor durante una entradera ya había sido investigado por un hecho similar este año

Fuentes judiciales indicaron a Diario de Cuyo que el sospechoso fue capturado durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona . En el procedimiento, los efectivos encontraron distintos objetos de valor que pertenecerían a la familia damnificada.

Además, registros de cámaras de seguridad incorporados a la causa ubicarían al joven en las inmediaciones de la vivienda atacada durante la madrugada del hecho, elemento que fue considerado clave por los investigadores para avanzar con su detención.

Ahora, la Justicia deberá definir la formalización de la acusación en una próxima audiencia.

El caso es investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad y tuvo este lunes una audiencia de control de detención contra Agustín Vila y Juan Tello Giménez, los otros dos acusados mayores de edad por el asalto ocurrido en Concepción.

Robo y aberrante abuso sexual

Según la investigación judicial, los sospechosos irrumpieron de madrugada en una vivienda familiar donde se encontraban una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y una adolescente de 13. Allí, las víctimas habrían sido reducidas y maniatadas mientras los delincuentes sustraían distintos elementos de valor.

Durante el hecho también se habría producido el abuso sexual contra la menor, situación que es investigada por Fiscalía.

La audiencia estuvo presidida por el juez de Garantías Pablo León, mientras que la causa es impulsada por los fiscales Claudia Salica y Cristian Catalano. La defensa de los imputados está a cargo de la abogada Daniela Nielson.

Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal solicitó una prórroga de 72 horas de detención para Vila y Tello Giménez, pedido que fue aceptado por el magistrado. Ambos continuarán detenidos e incomunicados mientras se desarrollan nuevas medidas de prueba.

Entre ellas, se encuentra la declaración de la adolescente mediante Cámara Gesell, prevista para este martes y considerada fundamental para el avance de la investigación.

Además, Fiscalía solicitó el secuestro y análisis de las prendas que vestía Agustín Vila al momento de ser detenido, con el objetivo de incorporar nuevos elementos probatorios a la causa.

Los investigadores también confirmaron que existe un tercer implicado menor de edad, cuya situación es tramitada en el fuero penal juvenil.

Con la detención del joven de 18 años, la causa suma un nuevo capítulo en uno de los hechos policiales que mayor conmoción generó en San Juan durante los últimos días.