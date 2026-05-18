Robo y abuso sexual a una menor en Concepción: los acusados seguirán detenidos mientras avanza una prueba clave

El brutal asalto ocurrido en Concepción, donde una banda delictiva perpetró una violenta entradera que incluyó el presunto abuso sexual de una menor de edad, ya se dirime en los estrados judiciales. Los integrantes son tres mayores de edad (uno está prófugo) y un menor. Para los adultos detenidos, este lunes, solicitaron desde fiscalía la prórroga de su arresto hasta que se avance con la Cámara Gesell de la nena, en ANIVI.

Horror en Concepción: cayó una banda acusada de asaltar y abusar de una menor en una violenta entradera

El acusado de abusar de una menor durante una entradera ya había sido investigado por un hecho similar este año

Los acusados detenidos son Agustín Emanuel Vila, de 18 años , y Juan Valentín Tello Giménez, de 25 años . Fueron trasladados ante el juez Pablo León en la mañana de este 18 de mayo de 2026. La fiscal Claudia Salica junto al fiscal Cristian Catalano , ambos coordinadores de la UFI Delitos Contra La Propiedad , solicitaron solo que se les declare la legalidad de la detención y además pidieron una prórroga de la misma, en marco de una medida de prueba clave .

Es que como hubo un presunto abuso sexual contra una menor, en medio del robo, Salica requirió que se le haga la Cámara Gesell o entrevista videograbada a la menor, de 13 años, en ANIVI . Para contar con la declaración de la menor y formalizar por completo las imputaciones contra los dos detenidos, que volverán a estar cara a cara frente al juez la mañana del jueves 21 de mayo.

image La fiscal Salica pidió como anticipio jurisdiccional de prueba la entrevista videograbada a la menor de 13 años. La misma se realizará al mediodía de este martes. DIARIO DE CUYO

El principal apuntado por el abuso sexual es Vila, que tiene un antecedente de similiares características, por un robo ocurrido en Desamparados, Capital. En este sentido, la doctora Salica, pidió este lunes y en marco de la nueva causa que se secuestre la prendas de vestir del detenido para buscar resto de ADN y hacer cotejos.

Robo en Concepción

Un brutal episodio de inseguridad y violencia conmociona a Concepción luego de que, durante la madrugada de este sábado, cuatro delincuentes irrumpieran en una vivienda entrando por el techo, sorprendieran a una familia mientras dormía y protagonizaran un ataque que terminó con una menor de 13 años abusada sexualmente.

En principio se hablaba de tres asaltantes, pero las cámaras de seguridad de la zona y de inmadiaciones de la casa de las víctimas registraron el arribo asi como también la salida de cuatro personas.

image Vila, el principal apuntado por el abuso a una menor de edad. DIARIO DE CUYO

De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas fueron una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la nena, quien además sufrió la agresión sexual por parte de uno de los asaltantes. Según trascendió extraoficialmente, el acusado Agustín Emanuel Vila habría obligado a la menor a practicarle sexo oral, por lo que enfrenta una acusación de extrema gravedad.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades de la UFI Delitos Contra La Propiedad activaron de inmediato un operativo investigativo para intentar localizar a los responsables del hecho. Hasta ahora cayeron tres: dos mayores de edad, Vila y Tello Giménez, y un menor de edad, que será investigado por la Justicia de Menores. Mientras tanto, brigadadas policiales de la UFI siguen buscando al cuarto, que está prófugo.

Los delincuentes maniataron a los integrantes de la familia antes de apoderarse de un importante botín. Entre los elementos robados se encuentran notebooks, teléfonos celulares de alta gama y otros objetos de gran valor económico. Luego del asalto, los cuatro ladrones escaparon sin ser advertidos por vecinos o testigos.