Horror en Concepción: cayó una banda acusada de asaltar y abusar de una menor en una violenta entradera

La investigación por un brutal asalto y abuso sexual contra una menor ocurrido durante la madrugada de este sábado en una vivienda de Concepción, en Capital, avanzó a toda velocidad y tuvo un fuerte impacto en las últimas horas: la Policía detuvo a los tres presuntos integrantes de la banda señalada por el violento ataque.

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Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, tras múltiples procedimientos realizados en distintos sectores de Capital, los investigadores lograron cerrar el cerco sobre los sospechosos y aseguraron que no quedan prófugos relacionados con el caso.

Uno de los operativos se desarrolló en el Barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila . En paralelo, otro procedimiento realizado en el Barrio Costa Canal II terminó con la captura de un sujeto identificado como Tello . El tercer involucrado también fue arrestado y se confirmó que es menor de edad .

Los allanamientos permitieron además recuperar gran parte de los elementos robados durante la entradera. Entre los objetos secuestrados figuran teléfonos celulares de alta gama, una notebook, mochilas y documentación perteneciente a las víctimas.

Sin embargo, uno de los hallazgos considerados clave para la causa fue el secuestro de las prendas de vestir que habrían utilizado los acusados durante el ataque. Esos elementos serán sometidos a pericias para fortalecer la investigación y avanzar en la imputación formal de los detenidos.

La causa está siendo encabezada por la fiscal Claudia Salica, de la UFI de Delitos contra la Propiedad, junto a los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera. También participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, personal de Central de Policía, Brigada Norte y profesionales de ANIVI, quienes intervinieron en la asistencia y contención de la víctima.

Los tres acusados permanecen detenidos y enfrentan graves cargos por robo agravado y abuso sexual, mientras la Justicia avanza con las medidas procesales correspondientes.

El hecho

Un brutal episodio de inseguridad y violencia conmociona a Concepción luego de que, durante la madrugada de este sábado, tres delincuentes irrumpieran en una vivienda, sorprendieran a una familia mientras dormía y protagonizaran un ataque que terminó con una menor de 13 años abusada sexualmente.

De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la adolescente, quien además sufrió la agresión sexual por parte de uno de los asaltantes. Según trascendió, el acusado habría obligado a la menor a practicarle sexo oral, por lo que enfrenta una acusación de extrema gravedad una vez que sea identificado y detenido.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades activaron de inmediato un operativo investigativo para intentar localizar a los responsables del hecho, que generó una profunda conmoción por el nivel de violencia ejercido dentro de la vivienda.

Aunque la causa se maneja con un fuerte hermetismo debido a la sensibilidad del caso, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los delincuentes maniataron a los integrantes de la familia antes de apoderarse de un importante botín.

Entre los elementos robados se encuentran notebooks, teléfonos celulares de alta gama y otros objetos de gran valor económico. Luego del asalto, los tres ladrones escaparon sin ser advertidos por vecinos o testigos. Finalmente fueron detenidos.