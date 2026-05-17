Cómo fue el hallazgo del chico con síndrome de down desaparecido en Pocito: estaba en una finca y quedó internado

Momentos de alivio y emoción se vivieron este sábado en Pocito luego de que efectivos policiales encontraran sano y salvo al adolescente de 13 años con síndrome de Down que era intensamente buscado por familiares y fuerzas de seguridad.

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El operativo de búsqueda movilizó a varios móviles policiales y efectivos de distintas dependencias, quienes recorrieron diferentes sectores del departamento tras la denuncia por la desaparición del menor, domiciliado en calle 17 y Aberastain.

Según informaron fuentes policiales, mientras realizaban rastrillajes en la zona, los efectivos fueron entrevistados por Aldo Almazán, sereno de una finca conocida como “Doña Chela”, ubicada en calle 18 y Aberastain.

El hombre, de 44 años, les manifestó que había encontrado al adolescente dentro del predio rural.

Inmediatamente, los uniformados ingresaron al lugar y constataron que el menor se encontraba consciente y en buen estado general de salud, aunque evidenciaba signos de haber permanecido varias horas a la intemperie.

Los policías permanecieron junto al chico hasta la llegada de su padre, quien fue alertado sobre el hallazgo.

Traslado al hospital y fin de la búsqueda

Posteriormente, el menor y su progenitor fueron trasladados al Hospital de Pocito, donde fueron atendidos por el médico Santiago Cañete.

Fuentes oficiales indicaron que el adolescente quedó en observación médica debido al tiempo que habría permanecido expuesto al frío y a las condiciones climáticas durante varias horas.

Tras confirmarse que el chico estaba fuera de peligro, se informó la novedad a las distintas unidades policiales afectadas al operativo y también al personal de Búsqueda y Rescate.

Finalmente, desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, la fiscal Daniela Pringles dispuso oficialmente el cierre del operativo de búsqueda.