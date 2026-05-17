    • 17 de mayo de 2026 - 13:31

    Cómo fue el hallazgo del chico con síndrome de down desaparecido en Pocito: estaba en una finca y quedó internado

    El adolescente de 13 años fue hallado dentro de una finca en Pocito tras varias horas de búsqueda. Permanecía en buen estado de salud, aunque fue trasladado al hospital por haber pasado mucho tiempo a la intemperie.

    Hospital de Pocito.

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    El operativo de búsqueda movilizó a varios móviles policiales y efectivos de distintas dependencias, quienes recorrieron diferentes sectores del departamento tras la denuncia por la desaparición del menor, domiciliado en calle 17 y Aberastain.

    Cómo fue el hallazgo del menor

    Según informaron fuentes policiales, mientras realizaban rastrillajes en la zona, los efectivos fueron entrevistados por Aldo Almazán, sereno de una finca conocida como “Doña Chela”, ubicada en calle 18 y Aberastain.

    El hombre, de 44 años, les manifestó que había encontrado al adolescente dentro del predio rural.

    Inmediatamente, los uniformados ingresaron al lugar y constataron que el menor se encontraba consciente y en buen estado general de salud, aunque evidenciaba signos de haber permanecido varias horas a la intemperie.

    Los policías permanecieron junto al chico hasta la llegada de su padre, quien fue alertado sobre el hallazgo.

    Traslado al hospital y fin de la búsqueda

    Posteriormente, el menor y su progenitor fueron trasladados al Hospital de Pocito, donde fueron atendidos por el médico Santiago Cañete.

    Fuentes oficiales indicaron que el adolescente quedó en observación médica debido al tiempo que habría permanecido expuesto al frío y a las condiciones climáticas durante varias horas.

    Tras confirmarse que el chico estaba fuera de peligro, se informó la novedad a las distintas unidades policiales afectadas al operativo y también al personal de Búsqueda y Rescate.

    Finalmente, desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, la fiscal Daniela Pringles dispuso oficialmente el cierre del operativo de búsqueda.

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