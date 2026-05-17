    • 17 de mayo de 2026 - 13:08

    [VIDEO] Incendio en un reconocido drugstore frente a la plaza de Jáchal causó importantes daños materiales

    Un incendio de grandes proporciones afectó a un drugstore céntrico en Jáchal, movilizando vecinos para sofocar y controlar las llamas.

    Un drugstore se incendió en Jáchal. Captura de video mejorada con IA.

    Un drugstore se incendió en Jáchal. Captura de video mejorada con IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio generó momentos de tensión durante la madrugada de este domingo en un reconocido drugstore ubicado frente a la plaza departamental de Jáchal.

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    El fuego comenzó cuando el local comercial se encontraba cerrado y rápidamente llamó la atención de vecinos y transeúntes que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

    Como puede verse en un video, gentileza de Radio Norte Jáchal, debido a la rápida intervención de vecinos, las llamas pudieron ser controladas antes de que se propagaran hacia otros comercios cercanos.

    Según informaron las autoridades, el incendio provocó únicamente daños materiales dentro del local y no se registraron personas heridas, ya que al momento del hecho el comercio no tenía clientes ni empleados en su interior.

    Investigan las causas del incendio

    Peritos y personal especializado trabajan para determinar cómo se originó el fuego en el drugstore ubicado en pleno centro de Jáchal.

    De manera preliminar, las primeras hipótesis indican que el incendio podría haberse iniciado a raíz de una falla eléctrica, aunque las causas todavía son materia de investigación.

    El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona debido a la magnitud de las llamas y la cercanía con otros locales ubicados frente a la plaza principal del departamento.

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