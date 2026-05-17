    • 17 de mayo de 2026 - 11:17

    Asesinato en Mendoza: hallaron muerto a un hombre con heridas de bala en plena calle

    La víctima tenía 34 años. El cuerpo fue encontrado durante un patrullaje policial en Guaymallén, en Mendoza, y la Justicia investiga el caso como un homicidio.

    asesinato en mendoza
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 34 años fue encontrado muerto durante la madrugada de este domingo en Guaymallén y la Justicia investiga el hecho como un posible asesinato. El cuerpo fue hallado sobre la vía pública por efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona.

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    Según publicó el diario Los Andes, el hecho ocurrió cerca de las 3.40 en la intersección de Correa Saa y Servet, donde los uniformados encontraron a la víctima tendida en la calle con lesiones compatibles con impactos de arma de fuego.

    El hombre fue identificado como Gustavo Adolfo Pérez Álvarez, de 34 años. Durante las primeras pericias, los policías secuestraron un proyectil calibre 22 entre las prendas de la víctima, elemento que quedó incorporado a la investigación judicial.

    Tras el hallazgo, los efectivos activaron el protocolo correspondiente y solicitaron la presencia de profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes constataron el fallecimiento en el lugar.

    Investigación por homicidio en Mendoza

    En la escena trabajaron efectivos de la División Homicidios, Policía Científica y personal de la Fiscalía especializada, que realizaron relevamientos y distintas medidas investigativas para intentar reconstruir cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

    Los investigadores no descartan ninguna hipótesis y analizan testimonios, cámaras de seguridad y otros elementos recolectados en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

    Una vez finalizadas las actuaciones, el cadáver fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia correspondiente.

    El prontuario de la víctima

    De acuerdo con el parte policial, Gustavo Adolfo Pérez Álvarez tenía antecedentes por robo simple en 2011 y 2026, además de causas por tentativa de robo y hurto iniciadas entre 2024 y 2026.

    Toda esa información fue incorporada al expediente que tramita la Fiscalía de Homicidios de Mendoza, que busca determinar las circunstancias del crimen y establecer si el ataque estuvo vinculado a conflictos previos o ajustes de cuentas.

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