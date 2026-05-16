Secuestraron una escopeta y municiones durante un allanamiento en Caucete

Efectivos de Comisaría 9na llevaron adelante un allanamiento en el departamento Caucete y secuestraron una escopeta junto a municiones de distintos calibres en una vivienda ubicada en la zona de Pozo de los Algarrobos.
El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría 9na en una vivienda de Pozo de los Algarrobos.
Efectivos de Comisaría 9na llevaron adelante un allanamiento en el departamento Caucete y secuestraron una escopeta junto a municiones de distintos calibres en una vivienda ubicada en la zona de Pozo de los Algarrobos.
El operativo se realizó en un domicilio de calle Paso de los Andes, frente a la Escuela Obispo Zapata, por orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Durante la requisa, los uniformados encontraron una escopeta marca Baito, modelo Reuna, además de 24 cartuchos calibre 36 y municiones calibre 16, 32 largo, 32 corto y 38.
Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro del arma y las municiones bajo cadena de custodia. Posteriormente, el material fue trasladado a la División Criminalística para su análisis.
Por disposición de la fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, el morador del inmueble, identificado como Flores, de 71 años, quedó a disposición de la Justicia en una causa por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego sin la autorización correspondiente.