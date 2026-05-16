    • 16 de mayo de 2026 - 12:15

    Secuestraron una escopeta y municiones durante un allanamiento en Caucete

    El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría 9na en una vivienda de Pozo de los Algarrobos.

    Arma.

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    Efectivos de Comisaría 9na llevaron adelante un allanamiento en el departamento Caucete y secuestraron una escopeta junto a municiones de distintos calibres en una vivienda ubicada en la zona de Pozo de los Algarrobos.

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    El operativo se realizó en un domicilio de calle Paso de los Andes, frente a la Escuela Obispo Zapata, por orden del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Durante la requisa, los uniformados encontraron una escopeta marca Baito, modelo Reuna, además de 24 cartuchos calibre 36 y municiones calibre 16, 32 largo, 32 corto y 38.

    Tras el hallazgo, intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y procedió al secuestro del arma y las municiones bajo cadena de custodia. Posteriormente, el material fue trasladado a la División Criminalística para su análisis.

    Por disposición de la fiscal Yanina Galante, de la UFI Flagrancia, el morador del inmueble, identificado como Flores, de 71 años, quedó a disposición de la Justicia en una causa por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego sin la autorización correspondiente.

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