Desbarataron un punto de venta de cocaína y marihuana en San Juan: dos mujeres detenidas

Policía Federal logró el secuestro de dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas. El hecho ocurrió en el barrio Las Rosas, en Capital.

La Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo antidrogas en San Juan que culminó con la detención de dos mujeres mayores de edad acusadas de comercializar estupefacientes en una vivienda ubicada en Capital.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes allanaron un domicilio del Barrio Las Rosas durante la tarde del miércoles 13 de mayo.

Según informaron fuentes oficiales, una de las detenidas fue identificada como la principal investigada y presunta líder de la maniobra ilícita, dedicada a organizar la distribución y venta de drogas en pequeñas dosis junto a la otra implicada.

Durante el operativo, las mujeres fueron sorprendidas mientras fraccionaban sustancias prohibidas, situación que permitió concretar su inmediata detención y evitar una posible fuga.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza subrogante Eliana Beatríz Ratta Rivas, en el marco de una investigación impulsada por el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de San Juan, encabezada por el fiscal Francisco Maldonado y coordinada por la Dra. Carolina Menéndez.