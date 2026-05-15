El dólar oficial tuvo su primera baja semanal en mayo mientras que el dólar blue subió $10 en San Juan

El dólar oficial cerró la semana por primera vez en lo que va de mayo y rozó un máximo de 11 meses en la distancia con el techo de la banda cambiaria. El mercado cambiario exhibe una abundante oferta privada de divisas, que permite sostener al tipo de cambio sin grandes sobresaltos.

A su vez, si bien desde el Banco Central (BCRA) se desaceleró la compra de reservas, aún se sostiene un importante ritmo de acumulación.

A nivel mayorista, el tipo de cambio subió $3,5 a $1.394,5 para la venta este viernes. Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.731—, con una brecha del 24,1%. En el segmento de contado se operaron casi u$s758,6 millones.

Los contratos de futuros presentaron subas generalizadas en los tramos de 2026 y 2027. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.405,5 para fines de mayo y de $1.618,5 para el cierre de diciembre. En la rueda de hoy se operaron unos u$s845 millones.

En el segmento minorista, el dólar subió $5 a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó ahora a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar se ubicó en un promedio ponderado de $1.418,57.

A cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.425,04 y el contado con liquidación (CCL) a $1.487,84. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En San Juan, cerró la semana con una suba de $10 y cotizó en $1.360 para la compra y $1.460 para la venta.

El economista en jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que el dato de inflación de abril (2,6%) implicó la primera vez que el IPC cede tras 10 meses de o mantenerse o acelerar. "La núcleo además, cayó a 2,3% mensual. Si bien el alivia las presiones, y datos privados para mayo muestran que la desaceleración habría continuado a principios de mes, cuestiones monetarias y cambiarias siguen siendo clave para mantener ancladas las expectativas".

"Destacamos el nivel de tasa real corta negativa como lo principal a mirar, así como las condiciones de liquidez en pesos, las compras del BCRA y los flujos de entrada y salida de dólares", dijo el especialista y agregó: "En especial, considerando que la variación promedio del trimestre móvil para la inflación viene corriendo por encima del dólar. Asimismo, mantener prudencia fiscal es otro de los pilares para mantener el anclaje de expectativas".