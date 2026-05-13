    • 13 de mayo de 2026 - 19:15

    El dólar blue subió por tercera jornada consecutiva mientras que en San Juan no sufrió cambios

    El tipo de cambio paralelo marcó la quinta rueda sin bajas y estiró la brecha con el oficial al 2% en el segmento mayorista.

    El dólar blue sigue en alza.

    El dólar blue sigue en alza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue subió $5 este miércoles a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal alcanzó su punto más alto en lo que va de mayo y estiró la brecha con el mayorista, que hoy cerró a $1.392 para la venta, a más de 2%.

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    El dólar mayorista cayó tras dos subas al hilo, mientras el blue en San Juan abrió la semana en alza

    El tipo de cambio paralelo subió por tercera jornada consecutiva y marcó su quinta rueda sin subas. En lo que va del mes, escaló $20 pesos (+1,4%), pero acumula una caída $110 (-7,2%) en lo que va del año.

    A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 13 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.392 para la venta.

    Valor del CCL hoy, miércoles 13 de mayo

    El dólar CCL cerró a $1.483,30 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,6%.

    Valor del dólar MEP hoy, miércoles 13 de mayo

    El dólar MEP cerró a $1.425,77 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 13 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,5.

    Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 13 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.477,36, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, miércoles 13 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s79.662,35, según Binance.

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