El dólar oficial volvió a subir, pero se mantuvo por debajo de los $1.400

El dólar oficial cerró la semana al alza este viernes , pero se mantuvo por debajo de los $1.400 por cuarta rueda al hilo y la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) ya alcanzó un 6,5%. En el correr de la semana, la oferta privada de divisas que volvió a imponerse y sostuvo la calma cambiaria durante los últimos días.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $2 y se ubicó a $1.398 para la venta . Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —hoy en $1.717,98—, con una brecha del 22,9%.

Por su parte, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas de hasta el 0,8% en lo tramos de 2026. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.412,5 para fines de mayo y en torno a $1.625, para el cierre de diciembre.

En el segmento minorista, el dólar permanece sin variantes a $1.420 para la venta, según la pizarra del Banco Nación (BNA) . En este contexto, el dólar tarjeta se posicionó a $1.846. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA) , el dólar se ubica en un promedio ponderado de $1.418,34.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.429,84 y el contado con liquidación (CCL) a $1.487,98. En el mercado informal, el dólar blue continúa a $1.400 para la venta, pero en San Juan subió $10 y se vendió a $1.440.

Desde Aldazabal & Cía. señalaron que las emisiones de deuda hard-dollar recuperaron dinamismo en mayo: en lo que va del mes, ya superan los u$s1.100 Millones. "Casi la mitad de este monto, se explica por la emisión de CABA por u$s500 millones, mientras que el resto corresponde a emisiones corporativas. Del monto total, el 63% se emitió bajo ley extranjera, mientras que el 37% fue bajo ley local" explicaron.

Salió el nuevo REM: qué proyecta el mercado para el dólar

La atención de los inversores estará puesta esta jornada en el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril, elaborado por el BCRA, publicado ayer luego del cierre de los mercados.

El informe reúne las proyecciones de más de 40 participantes, entre consultoras locales e internacionales, centros de investigación y entidades financieras, sobre las proyecciones de inflación y dólar para los próximos doce meses. En la edición de abril, el consenso del mercado es el de una mayor estabilidad cambiaria respecto a las proyecciones previas.

En marzo, el consenso esperaba un dólar mayorista de $1.449 para mayo. En los cálculos de abril, la mediana de las proyeccionea espera que el tipo de cambio cierre en $1.410 este mes, mientras que el promedio de los 10 mejores estimadores arrojó un número aún más conservador: $1.403.