Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar oficial subió luego de tres bajas al hilo y superó los $1.400 en el segmento mayorista este lunes . Tras el feriado, se reanudó el mercado cambiario en un contexto de fuerte oferta de divisas, que sostiene la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

El dólar mayorista anotó su mayor avance diario en casi dos meses y superó los $1.400

El dólar blue registró su mayor caída semanal en casi tres meses: a cuánto cerró en San Juan

En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $11,5 (0,8%) a $1.402,5 para la venta, pero la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.710,59) se amplió y se ubicó a 22%.

En tanto, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas de hasta el 0,7% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.422,5 para fines de abril y en torno a $1.631 en diciembre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete subió $15 a $1.425 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en los $1.852,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.419,1 para la venta.

Entre los paralelos, el MEP opera a $1.440,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.497,37. En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

El economista Gustavo Ber señaló que los operadores "monitorean las tasas reales cortas negativas, en especial tras la compresión de rendimientos", las cuales otorgan en la actualidad algunas señales de piso. "De ahí la mayor disyuntiva entre los ahorristas a la hora de evaluar alternativas en pesos y/o dólares tras la importante apreciación cambiaria acumulada", añadió.

A cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar blue en San Juan en $1.340 para la compra y $1.440 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 4 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.402,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 4 de mayo

El dólar CCL cerró a $1.498,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 4 de mayo

El dólar MEP cerró a $1.441,24 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 4 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 4 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.491,91, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 4 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.054, según Binance.