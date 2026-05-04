    • 4 de mayo de 2026 - 17:53

    Mientras el dólar oficial subió luego de tres jornadas a la baja, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

    El dólar oficial cerró abril con una suba acumulada de $9. La fuerte liquidación de divisas permitió al BCRA acercarse a su meta anual.

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar oficial subió luego de tres bajas al hilo y superó los $1.400 en el segmento mayorista este lunes. Tras el feriado, se reanudó el mercado cambiario en un contexto de fuerte oferta de divisas, que sostiene la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

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    En el segmento mayorista, el tipo de cambio escaló $11,5 (0,8%) a $1.402,5 para la venta, pero la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.710,59) se amplió y se ubicó a 22%.

    En tanto, los contratos de futuros operaron con subas generalizadas de hasta el 0,7% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.422,5 para fines de abril y en torno a $1.631 en diciembre.

    A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete subió $15 a $1.425 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta se posiciona en los $1.852,5. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.419,1 para la venta.

    Entre los paralelos, el MEP opera a $1.440,47, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.497,37. En tanto, el dólar blue escaló $5 a $1.405 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

    El economista Gustavo Ber señaló que los operadores "monitorean las tasas reales cortas negativas, en especial tras la compresión de rendimientos", las cuales otorgan en la actualidad algunas señales de piso. "De ahí la mayor disyuntiva entre los ahorristas a la hora de evaluar alternativas en pesos y/o dólares tras la importante apreciación cambiaria acumulada", añadió.

    A cuánto cerró el dólar blue en San Juan

    El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El dólar blue en San Juan en $1.340 para la compra y $1.440 para la venta.

    A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 4 de mayo

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.402,50 para la venta.

    Valor del CCL hoy, lunes 4 de mayo

    El dólar CCL cerró a $1.498,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

    Valor del dólar MEP hoy, lunes 4 de mayo

    El dólar MEP cerró a $1.441,24 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 4 de mayo

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

    Cotización del dólar cripto hoy, lunes 4 de mayo

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.491,91, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, lunes 4 de mayo

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.054, según Binance.

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