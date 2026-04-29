    • 29 de abril de 2026 - 17:28

    El dólar oficial baja y perfora los $1.400 por primera vez en la semana

    El dólar oficial retrocede por segundo día consecutivo y cae por debajo de los $1.400, mientras el mercado mantiene calma cambiaria y sigue lejos del techo.

    El dólar oficial cae y se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria. &nbsp;

    El dólar oficial cae y se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria.

     

    Foto:

    El dólar oficial volvió a retroceder y marcó su segunda baja consecutiva, perforando el umbral de los $1.400 en el segmento mayorista por primera vez en la semana. El movimiento se da en un contexto de estabilidad, donde el dólar en Argentina continúa mostrando señales de calma pese a las recientes fluctuaciones.

    Leé además

    El dólar sigue bajo presión mientras el mercado analiza inflación, tasas y oferta de divisas.

    Dólar: qué espera el mercado en mayo tras la fuerte suba del peso
    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar oficial cayó tras una racha de 4 subas al hilo, pero se mantuvo arriba de $1.400

    Tras una breve racha alcista de cuatro jornadas, el tipo de cambio muestra un reacomodamiento dentro de un escenario estable. A nivel mayorista, la divisa estadounidense se ubica en $1.394 para la venta, consolidando una baja que el mercado interpreta como parte de una dinámica sin sobresaltos.

    Dólar: valores actuales y brecha cambiaria

    A pesar de las recientes subas previas, el dólar oficial sigue lejos del techo de la banda cambiaria, fijado por el Banco Central en $1.703,2, lo que implica una distancia cercana al 21,3%. Este margen refuerza la percepción de que no hay presiones inmediatas sobre el tipo de cambio.

    En el segmento minorista, el Banco Nación vende el dólar a $1.415, mientras que el promedio del BCRA se ubica en $1.420,7. En tanto, el dólar tarjeta alcanza los $1.839,5, reflejando la carga impositiva vigente sobre el consumo en moneda extranjera.

    Dentro de los financieros, el contado con liquidación (CCL) opera en $1.490,5, mientras que el MEP se posiciona en $1.439. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.415 en Buenos Aires, aunque en plazas del interior como San Juan se ubica en torno a $1.460, manteniendo una brecha habitual respecto a la city porteña.

    Calma cambiaria y expectativas del mercado

    El comportamiento reciente del dólar refleja una tendencia de estabilidad cambiaria, sostenida por la oferta de divisas y la intervención del Banco Central. Si bien existen expectativas sobre posibles movimientos a futuro, el mercado por ahora no anticipa tensiones significativas.

    Los analistas coinciden en que estas variaciones responden a ajustes normales dentro de un esquema controlado, donde la cotización continúa contenida y sin señales de volatilidad extrema.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La planta de BGH produce aires acondicionados y televisores.

    BGH paró su producción en Tierra del Fuego y están en vilo casi 1.000 puestos de trabajo

    El Paso de Agua Negra es clave en la integración.

    Misión Estratégica: Delegación de Coquimbo llega a San Juan por la Expo Minera y el Corredor Bioceánico

    un equipo sanjuanino trabajara para que se aplique el sistema dual aleman

    Un equipo sanjuanino trabajará para que se aplique el Sistema Dual Alemán

    ANSES continúa el cronograma de pagos con aumento para jubilados.

    ANSES: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

    Por Redacción Diario de Cuyo