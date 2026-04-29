El dólar oficial baja y perfora los $1.400 por primera vez en la semana

El dólar oficial retrocede por segundo día consecutivo y cae por debajo de los $1.400, mientras el mercado mantiene calma cambiaria y sigue lejos del techo.

El dólar oficial cae y se mantiene lejos del techo de la banda cambiaria.

Compartir







El dólar oficial volvió a retroceder y marcó su segunda baja consecutiva, perforando el umbral de los $1.400 en el segmento mayorista por primera vez en la semana. El movimiento se da en un contexto de estabilidad, donde el dólar en Argentina continúa mostrando señales de calma pese a las recientes fluctuaciones.

Tras una breve racha alcista de cuatro jornadas, el tipo de cambio muestra un reacomodamiento dentro de un escenario estable. A nivel mayorista, la divisa estadounidense se ubica en $1.394 para la venta, consolidando una baja que el mercado interpreta como parte de una dinámica sin sobresaltos.

Dólar: valores actuales y brecha cambiaria A pesar de las recientes subas previas, el dólar oficial sigue lejos del techo de la banda cambiaria, fijado por el Banco Central en $1.703,2, lo que implica una distancia cercana al 21,3%. Este margen refuerza la percepción de que no hay presiones inmediatas sobre el tipo de cambio.

En el segmento minorista, el Banco Nación vende el dólar a $1.415, mientras que el promedio del BCRA se ubica en $1.420,7. En tanto, el dólar tarjeta alcanza los $1.839,5, reflejando la carga impositiva vigente sobre el consumo en moneda extranjera.

Dentro de los financieros, el contado con liquidación (CCL) opera en $1.490,5, mientras que el MEP se posiciona en $1.439. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.415 en Buenos Aires, aunque en plazas del interior como San Juan se ubica en torno a $1.460, manteniendo una brecha habitual respecto a la city porteña.