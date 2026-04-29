    • 29 de abril de 2026 - 14:06

    BGH paró su producción en Tierra del Fuego y están en vilo casi 1.000 puestos de trabajo

    Evalúan suspensiones y licencias mientras crece la incertidumbre interna.

    La planta de BGH produce aires acondicionados y televisores.

    La planta de BGH produce aires acondicionados y televisores.

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    La empresa BGH definió una paralización total de sus líneas de producción por un período de 45 días, una medida que comenzaría a regir el 1 de julio y que ya genera fuerte preocupación entre operarios y supervisores.

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    Aunque aún no hubo una comunicación formal completa, la información comenzó a circular entre los propios trabajadores y rápidamente encendió alarmas dentro de las plantas. La decisión implicaría la detención total de la actividad productiva en todas las áreas operativas, sin distinción de sectores.

    El impacto alcanza a más de 800 empleados, entre operarios nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), supervisores representados por ASIMRA y personal fuera de convenio. La magnitud del parate lo convierte en uno de los movimientos más relevantes del sector industrial en el último tiempo.

    Uno de los principales focos de incertidumbre está puesto en las condiciones laborales durante ese período. Entre las alternativas que se mencionan aparecen suspensiones o el adelantamiento de vacaciones, aunque ninguna de estas opciones fue confirmada oficialmente hasta el momento.

    Actualmente, la compañía produce aires acondicionados y televisores, dos líneas que quedarían completamente detenidas. Esto supone un freno simultáneo en toda su estructura productiva.

    El efecto también se extiende a otras unidades vinculadas, como la Cooperativa Tierra del Fuego, que fabrica equipos bajo la modalidad a fasón para BGH. La paralización impactaría directamente en su funcionamiento, ampliando el alcance de la medida.

    En paralelo, crece la preocupación por la continuidad de los ingresos durante esas semanas. La falta de definiciones concretas mantiene en vilo a cientos de familias que dependen de la actividad industrial.

    A medida que se acerca la fecha prevista, el eje pasa por cómo se instrumentará el parate, qué acuerdos se alcanzarán con los gremios y cuál será el impacto real tanto en la producción como en el empleo. Por ahora, el único dato confirmado es la interrupción total durante 45 días.

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