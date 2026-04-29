Volkswagen presentó el nuevo Polo: tecnología de punta y 100% eléctrico

Volkswagen presentó oficialmente el nuevo Volkswagen ID. Polo , un modelo que marca un antes y un después para la marca: lleva uno de sus nombres más históricos a la era de la electrificación, con una propuesta que combina diseño retro, tecnología moderna y mayor espacio interior.

BGH paró su producción en Tierra del Fuego y están en vilo casi 1.000 puestos de trabajo

El modelo se despega del lenguaje de diseño de los primeros eléctricos de la familia ID y adopta la filosofía “Pure Positive”, impulsada por Andy Mindt, actual jefe de diseño del Grupo Volkswagen. La idea es clara: recuperar el ADN clásico de la marca, pero adaptado a los nuevos tiempos .

En el exterior, el ID. Polo apuesta por una estética más emocional y reconocible. En el frente se destaca una franja luminosa que une los faros LED junto con el logotipo iluminado, dentro de un conjunto optimizado para la aerodinámica, con un coeficiente de 0,264 .

De perfil, aparecen reminiscencias a modelos históricos como el primer Volkswagen Golf Mk1, especialmente en el diseño del pilar C, aunque sus proporciones también recuerdan al Polo de quinta generación.

En la parte trasera, una barra LED recorre todo el ancho del vehículo y se combina con ópticas con efecto tridimensional en las versiones más equipadas. Además, ofrece una paleta de colores variada, con opciones como Python Yellow, Tornado Red o Celestial Blue.

Más grande y con mejor aprovechamiento del espacio

El nuevo hatchback eléctrico se apoya en la plataforma MEB+, una evolución de la arquitectura modular para autos eléctricos de la marca.

Tiene 4,05 metros de largo, 1,82 de ancho, 1,53 de alto y una distancia entre ejes de 2,60 metros. Gracias a esta configuración, mejora notablemente la habitabilidad y el baúl: ofrece 435 litros de capacidad (hasta 1.243 litros con los asientos rebatidos), superando ampliamente al Polo tradicional.

Interior: vuelve lo clásico, pero con tecnología

Uno de los cambios más importantes está puertas adentro. Volkswagen decidió recuperar algo que muchos usuarios reclamaban: los comandos físicos.

El ID. Polo vuelve a incorporar botones reales en el volante, las puertas y la consola central, dejando de lado parte de los controles táctiles. A esto se suma una mejora en la calidad percibida, con materiales más suaves y terminaciones que remiten a los modelos de la marca de los años 90 y 2000.

El tablero mantiene una disposición horizontal e incluye un instrumental digital de 10 pulgadas y una pantalla central de hasta 13 pulgadas. Como guiño retro, el cuadro de instrumentos puede replicar el diseño del Golf original.

Motores y autonomía

En su lanzamiento, el ID. Polo estará disponible con tres opciones mecánicas:

116 CV

135 CV

211 CV

Las versiones de entrada utilizan una batería LFP de 37 kWh, con una autonomía de hasta 329 kilómetros (WLTP). En tanto, la variante más potente incorpora una batería NMC de 52 kWh, que le permite alcanzar hasta 455 kilómetros de autonomía.

En cuanto a la recarga, admite hasta 11 kW en corriente alterna y entre 90 y 105 kW en corriente continua, lo que permite pasar del 10% al 80% en unos 24 a 27 minutos, según la versión.

Además, incorpora tecnología “cell-to-pack”, función Vehicle-to-Load (para alimentar dispositivos externos) y el sistema One Pedal Driving, que permite conducir usando prácticamente solo el acelerador.

Tecnología y asistencias

El equipamiento incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el Connected Travel Assist, que habilita conducción semiautónoma y reconocimiento de semáforos.

También podrá ofrecer suspensión adaptativa y, más adelante, se espera la llegada de una versión deportiva GTI, que rondaría los 226 CV.