La ANMAT prohibió un medicamento para adelgazar: qué irregularidad encontró en el producto

La decisión oficial de la ANMAT se tomó tras una serie de controles en plataformas de venta y apunta a un producto que no cuenta con autorización sanitaria.

La ANMAT prohibió el medicamento en todo el país.

ANMAT dispuso la prohibición total de uso, comercialización y distribución del producto “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml” en todo el país, luego de detectar su oferta en una plataforma de venta online sin registro sanitario.

La medida fue adoptada el 27 de abril y difundida oficialmente este miércoles en el Boletín Oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) señaló que el producto, atribuido al laboratorio paraguayo Eticos, no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales, por lo que su circulación representa un riesgo para la salud.

Qué detectó ANMAT sobre el producto ofrecido online Según las actuaciones, el caso se inició a partir de tareas de fiscalización y monitoreo del Departamento de Control de Mercado, que identificó la venta del producto en internet. Tras la consulta técnica correspondiente, la Dirección de Gestión de la Información Técnica informó que “Lipoless 2,5 mg/ Tirzepatida 2,5 mg/0,6 ml” no está registrado ante la autoridad sanitaria argentina.

El organismo remarcó además que en el país existe una especialidad medicinal con el mismo principio activo, la tirzepatida, pero que su condición de venta es bajo receta médica y exclusivamente en farmacias, lo que excluye cualquier tipo de comercialización online o informal. En ese marco, la ANMAT advirtió que el producto denunciado “podría asimilarse” a ese medicamento, pero al no contar con autorización, su uso queda expresamente prohibido.

Riesgos sanitarios y alcance de la prohibición en toda la Argentina La disposición advierte que se desconoce la procedencia legítima del producto, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia, y lo convierte en un riesgo potencial para los consumidores.