Los cánticos y los gestos de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni

Javier Milei y su gabinete reaccionaron efusivamente a la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso. “¡Vamos Manuel!“, gritó el Presidente luego de que el ministro coordinador sea presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni da su primer informe en el Congreso, marcado por acusaciones en su contra

De este modo, la Casa Rosada preparó una gran demostración de apoyo para acompañar a Adorni frente a las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Con Javier Milei, su hermana Karina y todos los ministros del Gabinete a la cabeza, los palcos de la Cámara Baja se encuentran colmados de figuras del oficialismo.

Entre ellos se encuentra la mesa chica de Adorni: su mano derecha, Javier Lanari, su jefa de Gabinete, Aimé Vázquez y su secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

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También asistieron Patricia Bullrich y otros senadores libertarios como Pilar Ramírez y sus legisladores porteños; y una tropa de alrededor de 150 legisladores y dirigentes de la provincia de Buenos Aires comandados por Sebastián Pareja, incluido el hermano del ministro coordinador, Francisco Adorni.

En el inicio de su presentación, Adorni relató: “Voy a detallar el camino de las reformas que ha emprendido este Gobierno. Un camino de reformas que nos está llevando paso a paso a un destino de grandeza y que nos apartará para siempre del populismo trágico que nos sumergió en la decadencia”.

Y sumó: “El Presidente de la Nación asumió con un claro mandato: encausar el rumbo de un país descarriado. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la República a su función total y exponía a la gente al flagelo de la inflación”.