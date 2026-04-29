Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni da su primer informe en el Congreso, marcado por acusaciones en su contra

En una jornada cargada de expectativa política, Manuel Adorni se presentará desde las 10.30 en la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión en un contexto atravesado por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Deberá responder más de 2000 preguntas que acercaron los diputados, aunque primero hará una exposición inicial de una hora.

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El evento motivará una movilización total del Gobierno nacional, con Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza. Ambos se ubicarán en los palcos del recinto. Afuera habrá un fuerte operativo de seguridad, con vallas y miles de efectivos apostados en las puertas del Congreso.

Además del Presidente y su hermana, irán a respaldar a Adorni los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Pablo Quirno (Cancillería), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Carlos Presti (Defensa).

También asistirán la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el círculo íntimo de Adorni: Javier Lanari, su mano derecha, su jefa de Gabinete, Aimé Vázquez y su secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Completarán los lugares en los palcos los senadores nacionales de La Libertad Avanza que lidera Patricia Bullrich, los legisladores porteños que responden a Pilar Ramírez y alrededor de 150 dirigentes de la provincia de Buenos Aires que responden al diputado y armador Sebastián Pareja.

image Cámara de Diputados.

Cómo será la exposición de Manuel Adorni en Diputados

El jefe de Gabinete destinará la primera hora a exponer y destacar la gestión del Gobierno. Luego, cada bloque tendrá un tiempo para preguntar de 5 minutos que aumentará proporcionalmente según la cantidad de legisladores de cada bancada.

Así, se prevé una primera tanda de preguntas de 9 bloques menores que durará 50 minutos. Luego, Adorni responderá de corrido en un bloque de alrededor de 20 minutos.

Después irán las preguntas de los bloques de Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20) y Fuerzas del Cambio (20), con sus respectivos 20 minutos de respuestas, y finalizará Unión por la Patria con una ronda de casi 70 minutos de preguntas. Tras la respuesta final de Adorni, La Libertad Avanza hará el cierre.

La estrategia del oficialismo para respaldar a Manuel Adorni durante su informe de gestión

Por fuera del discurso institucional del comienzo, fuentes al tanto de los preparativos aseguraron que Adorni llevará adelante una estrategia defensiva frente a los cuestionamientos de la oposición: “Ante cada pregunta, va a redoblar la apuesta”.

Ese posicionamiento permite anticipar cruces, en un contexto atravesado por las denuncias contra Adorni por sus recientes viajes a Nueva York y Punta del Este, además de la compra de departamentos en el último año.

Sin embargo, desde la mesa política aclararon que “no es la idea” que la presentación se torne muy conflictiva, aunque sí se buscará dejar en claro el respaldo de todo el Gobierno al jefe de Gabinete.

En ese sentido, los diputados del bloque oficialista mantendrán una reunión en la previa a la exposición para definir los últimos detalles de la estrategia para acompañar a Adorni en el recinto.

En las semanas previas, fuentes de La Libertad Avanza adelantaban la posibilidad de poner el foco en las declaraciones juradas de algunos legisladores de la oposición para desviar el foco de la causa judicial que protagoniza el jefe de Gabinete.