Adorni en Diputados: el Gobierno define estrategia y respaldo político total

En un contexto marcado por la tensión política, el Gobierno nacional definió su estrategia para la presentación de Manuel Adorni en Diputados , donde el jefe de Gabinete deberá brindar su informe de gestión. La reunión, encabezada por Karina Milei, dejó en claro el respaldo total al funcionario en medio de cuestionamientos judiciales , en una jornada que promete alta intensidad política.

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La mesa política que se reunió en Casa Rosada resolvió que Adorni en Diputados no estará solo , ya que contará con el acompañamiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y varios ministros clave. Entre los confirmados figuran Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Alejandra Monteoliva.

El objetivo central es mostrar unidad política frente a una oposición que se prepara para un debate combativo , en una sesión donde el funcionario deberá responder más de 2.000 preguntas, incluidas decenas vinculadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación de Adorni en Diputados se da en paralelo a la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, que analiza su patrimonio. Desde el oficialismo aseguran que toda la información está declarada , mientras que la estrategia parlamentaria apunta a desviar el foco hacia inconsistencias en la oposición.

Además, será la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras semanas de silencio, lo que eleva la expectativa sobre sus respuestas y el tono del debate legislativo.

Agenda legislativa: reformas y conflictos abiertos

Más allá del caso puntual de Adorni en Diputados, la mesa política avanzó en la revisión de la agenda legislativa impulsada por el oficialismo. Entre los temas principales se encuentra la reforma electoral promovida por Javier Milei, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento político.

Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias tanto en la oposición como en sectores aliados, lo que obliga al Gobierno a evaluar alternativas como una suspensión temporal del sistema de primarias.

Universidades y discapacidad: los otros frentes críticos

El Ejecutivo también enfrenta tensiones por la implementación de leyes vinculadas a universidades y discapacidad. En ambos casos, la Justicia ordenó aplicar normas que implican mayor gasto público, algo que el Gobierno rechaza por su impacto fiscal.

Ante este escenario, la Casa Rosada analiza proyectos alternativos y estrategias para evitar derrotas legislativas, en un Congreso donde el equilibrio de fuerzas complica cada iniciativa.