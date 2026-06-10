Nace la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos: gremios locales se unen y lanzan un nuevo espacio de acción

Nace la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos: los gremios locales se unen y lanzan un nuevo espacio de acción

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Frente a un escenario económico complejo, diversas organizaciones gremiales y sociales de la provincia se agruparon bajo una nueva bandera común. Bajo el nombre de Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, este espacio multisectorial realizará su presentación pública oficial con el objetivo de consolidar una herramienta de unidad que responda a lo que consideran un avance sobre los derechos y las conquistas históricas del sector laboral.

El lanzamiento formal tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 11:00 horas, en las instalaciones del camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan, ubicado en calle Frías 635 Sur, en el departamento de Rawson.

Los referentes del espacio señalaron que la conformación de esta mesa intersindical surge como respuesta directa a un modelo económico actual que, según denuncian, profundiza la transferencia de ingresos desde los sectores del trabajo hacia los grupos económicos concentrados. Ante este diagnóstico, la nueva entidad se propone ejercer una defensa irrestricta de los trabajadores y de las estructuras sindicales de la provincia.

Durante el encuentro del sábado, los miembros de la Intersindical expondrán los principios y objetivos fundamentales que guiarán su agenda de acción. Entre los ejes prioritarios se destaca el fortalecimiento del mercado interno junto a la defensa de la industria y de la mano de obra local. Asimismo, el espacio impulsará la participación activa de los trabajadores en las decisiones estratégicas de la provincia, la planificación quinquenal del desarrollo productivo regional y el acceso al derecho a una vivienda digna.

La plataforma programática también incluye el reclamo por la generación de empleo genuino, formal y con la totalidad de los derechos garantizados, además de una defensa irrestricta de la educación pública, la salud pública y el sistema de seguridad social. Todo esto bajo la premisa de alcanzar una distribución equitativa de la riqueza.