A un año de su detención, Cristina Kirchner saludó a la militancia desde el balcón

La ex presidenta Cristina Kirchner salió este miércoles al balcón de su domicilio de la calle San José 1111 en Constitución para saludar a la militancia que se congregó allí para manifestarle su apoyo al cumplirse un año de su prisión domiciliaria por al causa Vialidad.

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Luciendo un sueter verde y un jean, la titular del Partido Justicialista se mostró sonriente y agradeciendo a sus seguidores la muestra de respaldo.

La Cámpora convocó a una concentración allí y otras actividades en distintas provincias para rechazar la prisión que cumple Cristina Kirchner y exigir su liberación.

A su vez, el PJ nacional anunció “un banderazo” en Parque Lezama el próximo 20 de junio con la premisa “Cristina Libre”. Y senadores y diputados justicialistas se unieron hoy para denunciar la “injusta condena, la persecución y la proscripción” sobre “ la principal líder de la oposición ” en el Salón Provincias Unidas de la Cámara alta, y presentaron un documento ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.

“La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político” , dice uno de los fragmentos más destacados de la carta que enviaron los legisladores peronistas.

Las acciones se definieron tras una reunión realizada en la sede nacional del PJ, en Matheu 130, que continúa presidido y nunca dejó de ser controlado por la exmandataria.

“Los participantes del encuentro se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20”, remarcaron. Además, se realizará un festival bajo el mismo reclamo en la exESMA este fin de semana.

La cumbre reunió a autoridades partidarias, legisladores, intendentes y referentes sociales. Entre ellos, estuvieron el jefe de senadores, José Mayans; y los diputados Paula Penacca, Horacio Pietragalla, María Teresa García y Lucía Cámpora (titular de La Cámpora), entre otros. A su vez, algunos jefes municipales presentes fueron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas) y Damián Selci (Hurlingham).