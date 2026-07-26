Las intrigas del Gabinete de Daniela en Chimbas: renuncia y reflote en Comunicación; mesa chica de Rodríguez; y la idea de reelección

La intendenta Daniela Rodríguez evitó la renuncia definitiva de la subsecretaria de Comunicación, Betty Puga. Ya tenía un perfil en carpeta para el reemplazo. Mediáticamente anunció que irá por otro mandato.

Está instalada la idea de que hay cierta confusión en la cotidianidad de la Municpalidad de Chimbas. Es una percepción de la opinión pública que tiene elementos ciertos para sospechar que efectivamente existe. El último ejemplo, el más claro, es la renuncia que no fue. Incluso hubo portales de noticias que pasaron de largo y hablaron de una dimisión que existió, pero que -todavía- no se concretó. La subsecretaria de Comunicación, la periodista Betty Puga, presentó el expediente para dejar la función chimbera. Sin embargo, la intendenta Daniela Rodríguez dio de baja, por ahora, la documentación.

¿Qué pasa en el área de Comunicación de Chimbas? Hubo tres renuncias desde el principio de la gestión de Rodríguez. Primero se fue Agostina Testa -mano derecha del exintendente Fabián Gramajo-, quien pasó a la órbita del Concejo Deliberante. Luego se fue Matías Naranjo, quien decidió retornar a Italia, donde estuvo viviendo varios meses. Y ahora hubo un conflicto con Puga, quien estuvo varias semanas con idas y vueltas al punto de liquidar con retraso los compromisos publicitarios de la Municipalidad con los medios de comunicación. La secretaria de Gobierno, Natacha Garay, tomó el mando por unos días para normalizar un espacio convulsivo. Así lo explicaron fuentes calificadas.

No hay una respuesta concluyente. Quizá una aproximación sea la intriga que existe en el Gabiente de Chimbas que derivó en la presentación de la renuncia. Según las fuentes consultadas por DIARIO DE CUYO, hubo una actividad de la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, que generó un fuerte malestar. O mejor dicho, no hubo tal actividad. Puga comunicó a los medios que habría un evento en el Parque departamental y cuando llegaron se toparon con la nada misma. Ya sea por un cambio de hora, de locación, de actividad o lo que sea, Ramos no habría ejecutado el evento. Eso fue interpretado como un "vacío" a la tarea de la subsecretaria, que llevó la queja a la intendenta.

Es una de las múltiples que hay sobre el tema. Supuestamente, de acuerdo a las fuentes, tanto Ramos como el director de Comunicación, Marcos Urisa, plantearon en varias ocasiones que Puga fallaba en la dirección del área, sobre todo que no estaba al tanto de la cuestión política. De manera que esa convocatoria fallida se convirtió en la gota que rebalsó el vaso para los protagonistas. Ramos y Urisa cuestionaron, una vez más, el cumplimiento del rol de Puga. Llevaron sus críticas a la intendenta. Mientras que la subsecretaria usó la palabra "prestigio". Aparentemente, dijo que no jugarían con el "prestigio" que construyó como referente del ambiente cultural por un cargo y que, de ser necesario, renunciaba al puesto para que lo tomase Urisa.

La jefa comunal no tomó cartas en el asunto. Puga avisó a Garay que no retornaría al puesto hasta tener alguna comunicación formal con Rodríguez. Pero no hubo caso. Por eso formuló la renuncia por escrito. Pegó un portazo que luego la intendenta desactivó. "No se ve bien que haya tres encargados de Comunicación distintos", fue el razonamiento que motivó desestimar la dimisión y solicitarle a Puga la permanencia en el cargo hasta nuevo aviso. Intertanto, contaron las fuentes, tanteó a un profesional que trabajó en varios gobiernos provinciales, pero sobre ese punto todavía no hay novedades.