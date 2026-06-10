El Gobierno y las universidades se reúnen para cerrar el acuerdo por el financiamiento y una suba salarial

El Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes mantendrán este miércoles una nueva reunión con el objetivo de cerrar un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores. El encuentro llega después de varias semanas de negociaciones y con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.

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Fuentes de la conducción universitaria indicaron a TN que las conversaciones continuaban activas y que algunos sindicatos todavía estaban realizando consultas internas antes de definir su postura final ante la oferta oficial.

“La idea es que sea un esquema con todos los actores involucrados”, señalaron desde las casas de estudio. En el mismo sentido, agregaron que “hay gremiales que todavía están en consultas y resuelven esta mañana, pero el acuerdo podría anunciarse hoy mismo”.

Según el borrador que negocian el Gobierno y las universidades, la iniciativa contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes.

Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumento salarial se negocia

El esquema prevé un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una nueva suba del 3% en octubre, calculada sobre los haberes de septiembre.

La actualización busca compensar el atraso acumulado durante 2025, cubrir la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos de los sindicatos del sector.

Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumentos plantean para el financiamiento

La propuesta en discusión no se limita a los salarios. También incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026.

A eso se suma un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Pese al avance de las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras el Gobierno sostiene que volverá a discutir el esquema de partidas durante el debate del Presupuesto 2027.

El Gobierno busca cerrar el conflicto salarial sin renunciar a una nueva ley universitaria

Como informó TN, en la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo con las universidades y los gremios como una herramienta para descomprimir el conflicto salarial que atraviesa al sector, pero sin abandonar el planteo de fondo sobre el esquema de financiamiento.

El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para cubrirlo y, por ese motivo, considera que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.

Con esa lógica, el Gobierno prevé volver a impulsar cambios en el financiamiento de las universidades durante el debate del Presupuesto 2027. En Balcarce 50 entienden que esa instancia permite ordenar el costo fiscal del sistema universitario junto con el resto de las prioridades del Estado.

La postura oficial se da, además, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace menos de un mes, la administración de Javier Milei aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.