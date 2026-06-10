La Magistratura abrió un concurso para cubrir otras tres vacantes en la Justicia sanjuanina: los plazos y la documentación

El Consejo de la Magistratura decidió tener un miércoles intenso. Luego de definir las ternas para cubrir cargos de fiscal de Cámara, camarista Laboral y asesor oficial de Menores e incapaces, el cuerpo avanzó con una nueva convocatoria para cubrir tres vacantes dentro del Poder Judicial sanjuanino.

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La Magistratura confeccionó las ternas para cargos claves en la Justicia y ahora toca el turno de la Legislatura

Se trata de los cargos de juez de Cámara de Apelación de Paz, juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia y otro cargo de juez de Primera Instancia, según señalaron fuentes extraoficiales de la Justicia.

El cuerpo es presidido por el ministro de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, en representación del máximo tribunal provincial, y está integrado además por la ministra de Gobierno, Laura Palma, por el Poder Ejecutivo; la diputada peronista Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo; y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres. La última vuelve al ruedo después de inhibirse del concurso anterior en el que participó su esposo, Roy Kirby, quien finalmente no quedó ternado para la Cámara Laboral.

De acuerdo con el cronograma aprobado, que será comunicado oficialmente en los próximos días, los interesados deberán inscribirse de manera virtual entre el 22 y el 26 de junio a través de un enlace que será habilitado en la página web del Poder Judicial. Como parte del trámite deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar en formato PDF el currículum vitae con fotografía, el diploma de abogado y el certificado de matrícula profesional.

Una vez concluida la inscripción, los postulantes conservarán la documentación respaldatoria de sus antecedentes para ser presentada cuando sea requerida por el Consejo de la Magistratura durante el proceso de evaluación.

El cronograma también establece que los días 29 y 30 de junio y 1 de julio los aspirantes podrán completar información o subsanar errores u omisiones en la documentación presentada. Posteriormente, entre el 2 y el 6 de julio, se abrirá el período destinado a la presentación de impugnaciones.

La convocatoria se produce en una jornada intensa para la Magistratura. Durante la reunión realizada este miércoles, los consejeros confeccionaron las ternas para tres cargos estratégicos dentro del sistema judicial sanjuanino.

Para fiscal de Cámara fueron seleccionados Juan Manuel García Castrillón, Ignacio Achem y Nicolás Ayestaran. En tanto, para cubrir una vacante en la Cámara Laboral quedaron ternados Daniela Rivas, Federico Soria y Gustavo Razo. Por su parte, la terna para la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces quedó integrada por Yanina Peri, Vanesa Reynes y María Gabriela Pintos.