Adorni presentará hoy su declaración jurada y el Gobierno se prepara para salir a defenderlo ante las críticas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene previsto presentar este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y luego de que trascendiera que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias que funciona bajo la llamada Ley de Inocencia Fiscal.

La presentación será seguida de cerca por la Casa Rosada. Diversas fuentes del Gobierno confirmaron a TN que la declaración jurada será presentada en las últimas horas de este miércoles y que es probable que el funcionario realice alguna expresión pública una vez formalizado el trámite. En Balcarce 50 preparan además una estrategia de comunicación para respaldarlo y contrarrestar las críticas por su situación patrimonial.

En el Gobierno intentan separar la adhesión al régimen simplificado de Ganancias de una eventual regularización de bienes no declarados . Cerca del jefe de Gabinete aseguran que ni Adorni ni Angeletti utilizarán el mecanismo para blanquear activos, sino para acceder a una modalidad más simple de presentación de Ganancias. Según esa explicación, el régimen permite ver la declaración precargada por ARCA, revisarla, corregirla si corresponde y pagar el impuesto que surja.

En ARCA sostienen que la precarga de la declaración jurada es inmediata. Esa característica aparece como uno de los argumentos centrales de la defensa oficial: el contribuyente puede conocer rápidamente qué información tiene cargada el fisco, prestar conformidad o pedir rectificaciones. En el entorno de Adorni afirman, además, que venían trabajando en una rectificatoria desde 2020, dato que usan para presentar el movimiento como parte de un ordenamiento fiscal y no como una reacción aislada frente al avance de la causa judicial.

La explicación oficial apunta a marcar una diferencia técnica. Estar dentro del régimen simplificado de Ganancias no implica necesariamente usar la Inocencia Fiscal para exteriorizar bienes. El esquema funciona bajo el paraguas de esa ley, pero la adhesión puede responder también a una búsqueda de simplificación administrativa. En el caso de Adorni, el argumento que repiten en el Ejecutivo es que el trámite no supone por sí mismo la admisión de fondos ocultos ni de activos no declarados.

La discusión se da en un momento sensible. La declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción será uno de los documentos que quedará bajo la lupa de la Justicia federal, que investiga si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete puede justificarse con sus ingresos declarados. La causa está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que analizan propiedades, gastos, deudas, viajes, consumos y movimientos financieros del grupo familiar.

En otros sectores de la administración libertaria evitan confirmar o desmentir si la presentación incluirá alguna tenencia de dinero en efectivo o activos no conocidos hasta ahora. Ante la consulta sobre si Adorni declarará “dólares del colchón”, en el Gobierno se limitan a señalar que no tienen esa información. La línea predominante es esperar la presentación formal y evitar anticipar detalles del contenido patrimonial.

La estrategia política será defender que el funcionario cumplió con los pasos formales, que no usó el régimen para blanquear bienes y que su situación deberá evaluarse con documentación. En la Casa Rosada creen que Adorni necesita dar una explicación ordenada para evitar que el tema siga escalando. En otros sectores internos, incluso entre funcionarios que prefieren no opinar sobre la situación de un compañero de gabinete, reconocen que la presentación puede servir para despejar dudas en un caso que ya tiene alto impacto público.

El expediente judicial seguirá su curso más allá de la presentación ante la OA. La adhesión al régimen simplificado puede ordenar el frente tributario, pero no bloquea la investigación penal. La diferencia es central: ante ARCA, el contribuyente presenta Ganancias, revisa la información precargada y paga lo que corresponda; ante la Justicia, deberá explicar si sus ingresos alcanzan para justificar bienes, gastos, deudas y movimientos patrimoniales.

En el Gobierno se preparan para sostener públicamente que no hubo enriquecimiento ilícito. La defensa será desplegada en medios y redes sociales, donde el oficialismo buscará instalar que la causa se apoya en sospechas políticas y que la declaración jurada permitirá discutir sobre datos concretos. La presentación de este miércoles será, por eso, un punto clave para la estrategia de Adorni y para la respuesta institucional de la Casa Rosada.