Dos empresas siguen en carrera para quedarse con la concesión del Hotel Provincial

La licitación para otorgar la concesión del Hotel Provincial entró en una etapa decisiva este viernes, luego de que el Gobierno de San Juan realizara la apertura de sobres y confirmara que dos empresas continúan en competencia para hacerse cargo de la explotación del histórico establecimiento.

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El acto se desarrolló durante la mañana y marcó un nuevo avance en el proceso impulsado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para definir el futuro del hotel, que volvió a la administración del Estado provincial en octubre de 2025 tras finalizar la concesión anterior.

Según informó la cartera de Turismo, ambas ofertas presentadas fueron consideradas admisibles al cumplir con los requisitos administrativos establecidos en el pliego licitatorio.

El subsecretario de Turismo, Juan Castañares , explicó que la próxima instancia consistirá en analizar los aspectos técnicos y económicos de cada propuesta antes de avanzar con la adjudicación.

Una vez finalizada esa evaluación, el Gobierno resolverá cuál de las empresas será la encargada de administrar el Hotel Provincial y continuará con el procedimiento administrativo correspondiente.

La segunda licitación avanzó con oferentes

Se trata de la segunda convocatoria realizada por la Provincia para concesionar el establecimiento. El primer llamado había quedado sin efecto porque ninguno de los interesados logró completar correctamente la documentación exigida.

En esta nueva licitación se mantuvieron las condiciones originales, entre ellas un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y un plazo de 20 años para la concesión del hotel.

Qué deberá hacer la empresa adjudicataria

El futuro concesionario tendrá la obligación de ejecutar un plan de obras para renovar el edificio y elevar su categoría a tres estrellas superior, además de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo existentes.

El contrato también establece el pago de un canon mensual inicial de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Como parte del esquema previsto para facilitar las inversiones iniciales, durante los primeros seis meses la empresa adjudicataria podrá abonar solo el 50% del canon, siempre que cumpla con el cronograma de obras comprometido. En caso de incumplimiento, perderá ese beneficio y deberá reintegrar las diferencias.

Además del aspecto económico, el Gobierno evaluará el impacto social de cada propuesta, otorgando una valoración adicional a los proyectos que contemplen mayores beneficios para la comunidad sanjuanina.

Con la apertura de sobres ya concretada, el proceso ingresó en su fase de análisis y la definición sobre quién administrará el Hotel Provincial podría conocerse durante los próximos días, una vez concluida la evaluación de las dos ofertas que siguen en carrera.