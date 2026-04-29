Patrimonio, viajes y vínculos, las respuestas que envió Manuel Adorni en su informe al Congreso

Manuel Adorni respondió por escrito 2.151 preguntas formuladas por distintos bloques parlamentarios. Lo hizo en la antesala de su presentación ante la Cámara de Diputados para exponer su informe de gestión.

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Dentro de ese conjunto, varias respuestas concentran los principales ejes de cuestionamiento . Entre ellos figuran su situación patrimonial, viajes personales, gastos oficiales y relaciones contractuales de terceros con el Estado.

El jefe de Gabinete despejó algunas dudas, pero también dejó flancos abiertos. Varios puntos quedaron sin precisiones y forman parte de una investigación judicial que avanza en paralelo.

Uno de los puntos más consultados fue el traslado a Punta del Este. Los legisladores preguntaron si ese viaje fue registrado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros.

La respuesta oficial fue clara: no existe obligación de hacerlo. Se fundamentó en el Decreto 1179/2016, que limita ese registro a viajes financiados por terceros cuando están vinculados a actividades académicas, culturales o conferencias.

Además, Adorni señaló que presentó su declaración jurada patrimonial. Según aclaró, la Oficina Anticorrupción no detectó conflictos de interés.

Sin embargo, las respuestas no incluyen precisiones sobre quién financió el viaje. Tampoco aclaran si esas personas o entidades mantienen vínculos contractuales con el Estado. Ese aspecto es clave. Y forma parte de una investigación judicial en curso.

En ese expediente se incorporaron declaraciones y documentación. Según consta en actuaciones judicales, el traslado habría sido abonado por el periodista Marcelo Grandio.

Los pasajes fueron gestionados a través de una empresa de aviación privada. Luego fueron facturados a una productora vinculada a Grandio, que mantenía contratos con la Televisión Pública.

También se registró que el tramo de regreso fue facturado directamente al periodista.

Cómo evolucionó el patrimonio del jefe de Gabinete

Otra de las preguntas solicitó detalles sobre la evolución de los bienes de Adorni y su cónyuge desde el inicio de su función pública.

La respuesta remitió a la declaración jurada disponible en el portal oficial de datos abiertos. Los bienes correspondientes a la cónyuge figuran en un anexo reservado de carácter confidencial.

La declaración jurada pública vigente corresponde al período 2024. En ella se incluyen propiedades declaradas, como un departamento en Parque Chacabuco —compartido con su esposa— y otro inmueble en la ciudad de La Plata recibido por donación.

No se encuentran en ese documento otros bienes adquiridos con posterioridad. Su registro correspondería a la declaración del período siguiente, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de julio.

Dentro de la información analizada en sede judicial se encuentra la adquisición de un departamento en el barrio de Caballito.

Según consta en documentación, la operación se realizó con financiamiento otorgado por las propias vendedoras. Ellas constituyeron un crédito hipotecario por una parte sustancial del valor total del inmueble. Este tipo de estructura financiera forma parte de las actuaciones que se encuentran bajo análisis.

Qué vínculos hay entre Marcelo Grandio y el Estado

Una de las preguntas parlamentarias solicitó información sobre eventuales contrataciones directas con el periodista mencionado.

La respuesta oficial sostuvo que Marcelo Grandio no fue contratado por Radio y Televisión Argentina (RTA). No obstante, se aclaró que la productora vinculada al periodista sí celebró acuerdos de coproducción con esa empresa estatal.

Esos contratos incluyen la utilización de recursos públicos, como estudios, equipamiento técnico y personal, para la realización de distintos programas.

La investigación judicial también incorporó registros bancarios. Estos muestran transferencias realizadas desde la productora hacia cuentas de Adorni en el período previo a su asunción como funcionario.

El objeto de esos pagos es materia de análisis en el expediente.

Cuánto gastó el Gobierno en viajes oficiales

Otro bloque de preguntas estuvo dirigido a los viajes internacionales del Presidente y del jefe de Gabinete.

La respuesta oficial detalló trece giras realizadas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, con un gasto total informado superior a los $425 millones.

Entre los viajes consignados se encuentran la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el Foro Económico Mundial en Davos y una gira por ciudades de Estados Unidos y Chile.

En uno de esos traslados se consignó la participación de la esposa de Adorni en carácter de invitada dentro de la comitiva. El informe no desagrega los costos específicos asociados a su participación.

En cuanto a los viajes personales del jefe de Gabinete, la respuesta indicó que el Estado no lleva registro de ese tipo de desplazamientos cuando no son de carácter oficial.

Asimismo, se incluyó una consulta sobre la presentación de la declaración jurada patrimonial correspondiente a su actual cargo. La respuesta oficial indicó que el plazo para cumplir con esa obligación aún no se encuentra vencido.

La normativa vigente establece plazos específicos tanto para la presentación anual como para actualizaciones derivadas de cambios de función.

Finalmente, otro conjunto de preguntas abordó posibles vínculos comerciales entre empresas vinculadas a la cónyuge del funcionario y entidades relacionadas con el Estado.

En particular, se solicitó información sobre contratos de capacitación y eventuales declaraciones de esos vínculos. También sobre la eventual intervención del funcionario en decisiones que pudieran involucrar a esas firmas.

Las respuestas brindadas por el jefe de Gabinete forman parte del informe de gestión presentado ante el Congreso. Se complementan con actuaciones judiciales y documentación administrativa que continúan en análisis.