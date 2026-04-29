Manuel Adorni en el Congreso: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió su informe con un fuerte respaldo a la política económica del Gobierno y aseguró que la gestión logró “resultados contundentes y positivos” tras recibir un país “en crisis terminal”. En ese sentido, destacó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la reducción del gasto público como pilares del programa oficial.

Durante su exposición, el funcionario insistió en que el ajuste “más grande de la historia” permitió estabilizar la economía y sostuvo que la actual administración está “sentando las bases de un nuevo comienzo”. También apuntó contra gestiones anteriores al atribuirles la responsabilidad de la inflación, el déficit y el deterioro de las condiciones sociales.

En otro tramo de su discurso, Adorni acusó al kirchnerismo y a sectores de la oposición de haber impulsado una “operación golpista” durante el último año, con impacto en variables económicas como el riesgo país, las tasas de interés y la dolarización. Según planteó, se trató de una maniobra “deliberada y sistemática” para desestabilizar al Gobierno.

El jefe de Gabinete también incluyó en sus críticas a empresarios y medios de comunicación, a quienes vinculó con ese supuesto intento de desestabilización. En ese marco, defendió el rumbo del oficialismo y afirmó que, pese a esas tensiones, la economía muestra señales de recuperación.

Seguridad: Adorni destacó la baja de homicidios y reivindicó la gestión

Al abordar el eje de seguridad, Adorni aseguró que durante la actual gestión se registró una baja en la tasa de homicidios y afirmó que la Argentina se convirtió en “el país menos violento de América Latina”. También resaltó el impacto de operativos como el Plan Bandera en Rosario y otras iniciativas de control territorial y fronterizo.

En ese marco, el funcionario destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y remarcó el aumento en los decomisos de droga, con cifras récord en incautaciones. Según sostuvo, estos resultados forman parte de una política sostenida para combatir el delito y recuperar el control en zonas críticas.

Adorni elogió a Bullrich y habló de un “legado” en seguridad

Sobre el tramo dedicado a seguridad, Adorni felicitó a la ministra Alejandra Monteoliva y aseguró que su gestión continúa “un legado” de Patricia Bullrich en la lucha contra el delito. El jefe de Gabinete vinculó los resultados actuales con la línea de acción impulsada previamente en esa cartera.

En ese sentido, el funcionario destacó la “firmeza” en las políticas de seguridad y la continuidad de una estrategia orientada a endurecer el combate contra el crimen. La referencia a Bullrich fue uno de los momentos en los que el oficialismo buscó reforzar la idea de continuidad en un área clave de la gestión.

Elogió la política exterior y destacó el rol de Pablo Quirno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la política exterior del Gobierno y atribuyó los avances en esa área al trabajo del canciller Pablo Quirno, a quien calificó como una figura clave dentro de la gestión. En ese marco, sostuvo que los logros alcanzados no hubieran sido posibles sin su “titánica tarea”.

La referencia se dio en medio de un repaso general de la gestión, en el que el funcionario buscó resaltar el alineamiento internacional del país y el rol del equipo económico y diplomático en la estrategia oficial. El reconocimiento fue acompañado por aplausos desde el oficialismo.

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Adorni apuntó contra la Provincia por la deuda con hospitales

Durante su exposición, el jefe de Gabinete cuestionó a la Provincia de Buenos Aires por la deuda con hospitales de gestión compartida y aseguró que el Gobierno nacional está financiando íntegramente varios centros de salud. Según detalló, el monto total adeudado asciende a más de 630 mil millones de pesos.

El funcionario mencionó casos concretos de hospitales y criticó lo que definió como una “hipocresía” del discurso del “Estado presente”. En ese sentido, utilizó el tema para contrastar la gestión nacional con la provincial en materia sanitaria.

Desregulación: Sturzenegger y la reducción del Estado

Adorni también resaltó el trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y destacó la eliminación y modificación de miles de regulaciones. Según afirmó, se trata de un proceso inédito orientado a reducir el tamaño del Estado y facilitar la actividad económica.

El jefe de Gabinete sostuvo que las medidas ya muestran resultados en distintos sectores, como el aumento de la productividad en empresas, la expansión del acceso a internet satelital y el crecimiento del transporte aerocomercial. En ese marco, defendió la política de apertura y desregulación como uno de los ejes centrales del Gobierno.