    • 20 de abril de 2026 - 12:37

    El nuevo auto completamente eléctrico que estrenó Volkswagen

    Todas las novedades respecto del modelo anterior.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Volkswagen dio a conocer en Europa el nuevo ID.3 Neo, un modelo completamente eléctrico que toma la posta del ID.3 original y lo actualiza con una serie de mejoras clave en diseño, tecnología y desempeño. Aunque conserva la esencia de su antecesor, introduce cambios que lo posicionan como una evolución más refinada dentro de la familia ID.

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    Cambios exteriores

    En el apartado estético, el hatchback adopta el lenguaje de diseño “Pure Positive” de la marca alemana. Esta nueva identidad se refleja principalmente en el sector frontal, donde se destacan ópticas rediseñadas, una parrilla reinterpretada y un nuevo paragolpes, en líneas con lo que ofrecen otros nuevos modelos eléctricos como el ID. Polo.

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    Interior más tecnológico y con guiños retro

    Otra de las novedades visibles está en los detalles de la carrocería. El techo, el alerón trasero y el portón del baúl ahora se presentan en el mismo color que el resto del vehículo, logrando una apariencia más uniforme. Y hay llantas de aleación con diseños actualizados.

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    En el habitáculo también hay una evolución. El ID.3 Neo incorpora un volante completamente nuevo, junto con la reaparición de comandos físicos para mejorar la ergonomía. Además, suma un tablero digital de 10,25 pulgadas con una estética inspirada en modelos clásicos de la marca, combinado con una pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas.

    Evolución electrónica y mecánica

    La presencia de la última generación del software de Volkswagen habilita funciones avanzadas como un asistente de viaje conectado capaz de reconocer semáforos. También incorpora conducción con un solo pedal y puede alimentar dispositivos externos, ampliando su versatilidad.

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    En el plano mecánico, el ID.3 Neo ofrece distintas configuraciones de motorización eléctrica con potencias de 170, 190 y 231 caballos. La marca promete mejoras tanto en el torque como en la eficiencia energética.

    Por su parte, las baterías cuentan con una capacidad de hasta 79 kWh que alcanzan una autonomía de hasta 630 kilómetros según el ciclo europeo.

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