Chau camperas inflables: este es el abrigo liviano y elegante que domina la temporada

Durante años, las camperas inflables dominaron el invierno por su abrigo y practicidad. Sin embargo, la moda cambia y este 2026 trae una nueva protagonista que gana terreno en el street style. Se trata de una prenda más liviana, versátil y con un aire mucho más elegante. Conocé los detalles.
Qué abrigo liviano y chic es furor este otoño-invierno
La gran tendencia es la campera de polar liviana, un abrigo que reemplaza a las inflables gracias a su diseño más fino, cómodo y sofisticado. A diferencia de los modelos clásicos, este tipo de prenda ofrece abrigo sin sumar volumen y permite armar looks más modernos, tanto para el día como para la noche.
Una de sus claves está en el equilibrio entre estilo y funcionalidad. Su silueta relajada y su textura suave la convierten en una opción ideal para media estación, pero también para los días fríos. Además, se presenta en múltiples colores y terminaciones, lo que facilita combinarla con distintas prendas y adaptarla a cualquier ocasión.
Para sumarla al guardarropa, estas son algunas formas de usarla:
- Con jeans y zapatillas para un look casual y cómodo
- Con pantalón sastrero y botas para un estilo más urbano
- Sobre prendas básicas para destacar el abrigo como pieza principal
- En tonos neutros o vibrantes según el outfit elegido
El crecimiento de esta tendencia también responde a un cambio en el consumo de moda. Hoy se buscan prendas que sean prácticas pero también estéticamente atractivas, y en ese punto, las camperas inflables empiezan a quedar relegadas frente a opciones más refinadas.
En definitiva, la campera de polar liviana se posiciona como el nuevo imprescindible del invierno. Aporta abrigo, estilo y versatilidad en partes iguales, lo que la convierte en la elección ideal para quienes quieren ar su look sin resignar comodidad.