    • 20 de abril de 2026 - 11:20

    Chau camperas inflables: este es el abrigo liviano y elegante que domina la temporada

    Las camperas de polar livianas se imponen como el nuevo básico de la temporada por su comodidad y estilo sofisticado.

    campera inflable.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante años, las camperas inflables dominaron el invierno por su abrigo y practicidad. Sin embargo, la moda cambia y este 2026 trae una nueva protagonista que gana terreno en el street style. Se trata de una prenda más liviana, versátil y con un aire mucho más elegante. Conocé los detalles.

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    Qué abrigo liviano y chic es furor este otoño-invierno

    La gran tendencia es la campera de polar liviana, un abrigo que reemplaza a las inflables gracias a su diseño más fino, cómodo y sofisticado. A diferencia de los modelos clásicos, este tipo de prenda ofrece abrigo sin sumar volumen y permite armar looks más modernos, tanto para el día como para la noche.

    Una de sus claves está en el equilibrio entre estilo y funcionalidad. Su silueta relajada y su textura suave la convierten en una opción ideal para media estación, pero también para los días fríos. Además, se presenta en múltiples colores y terminaciones, lo que facilita combinarla con distintas prendas y adaptarla a cualquier ocasión.

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    Para sumarla al guardarropa, estas son algunas formas de usarla:

    • Con jeans y zapatillas para un look casual y cómodo
    • Con pantalón sastrero y botas para un estilo más urbano
    • Sobre prendas básicas para destacar el abrigo como pieza principal
    • En tonos neutros o vibrantes según el outfit elegido

    El crecimiento de esta tendencia también responde a un cambio en el consumo de moda. Hoy se buscan prendas que sean prácticas pero también estéticamente atractivas, y en ese punto, las camperas inflables empiezan a quedar relegadas frente a opciones más refinadas.

    En definitiva, la campera de polar liviana se posiciona como el nuevo imprescindible del invierno. Aporta abrigo, estilo y versatilidad en partes iguales, lo que la convierte en la elección ideal para quienes quieren ar su look sin resignar comodidad.

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