Chau camperas inflables: este es el abrigo liviano y elegante que domina la temporada

Las camperas de polar livianas se imponen como el nuevo básico de la temporada por su comodidad y estilo sofisticado.

Durante años, las camperas inflables dominaron el invierno por su abrigo y practicidad. Sin embargo, la moda cambia y este 2026 trae una nueva protagonista que gana terreno en el street style. Se trata de una prenda más liviana, versátil y con un aire mucho más elegante. Conocé los detalles.

Qué abrigo liviano y chic es furor este otoño-invierno La gran tendencia es la campera de polar liviana, un abrigo que reemplaza a las inflables gracias a su diseño más fino, cómodo y sofisticado. A diferencia de los modelos clásicos, este tipo de prenda ofrece abrigo sin sumar volumen y permite armar looks más modernos, tanto para el día como para la noche.

Una de sus claves está en el equilibrio entre estilo y funcionalidad. Su silueta relajada y su textura suave la convierten en una opción ideal para media estación, pero también para los días fríos. Además, se presenta en múltiples colores y terminaciones, lo que facilita combinarla con distintas prendas y adaptarla a cualquier ocasión.

image Para sumarla al guardarropa, estas son algunas formas de usarla:

Con jeans y zapatillas para un look casual y cómodo

Con pantalón sastrero y botas para un estilo más urbano

Sobre prendas básicas para destacar el abrigo como pieza principal

En tonos neutros o vibrantes según el outfit elegido El crecimiento de esta tendencia también responde a un cambio en el consumo de moda. Hoy se buscan prendas que sean prácticas pero también estéticamente atractivas, y en ese punto, las camperas inflables empiezan a quedar relegadas frente a opciones más refinadas.